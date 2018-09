Politisk limbo udskyder grønlandsk parlamentsåbning

Problemerne med at få dannet en ny regering i Grønland får selvstyreformand Kim Kielsen til at sende selvstyreparlamentet, Inatsisartut, på nogle dages ekstra sommerferie.

Egentlig skulle Inatsisartut have åbnet sin efterårssamling fredag.

Men torsdag aften dansk tid fortæller medierne KNR og Sermitsiaq, at åbningen er blevet udskudt.

Årsagen er den regeringskrise, der blev en realitet, da Partii Naleraq i begyndelsen af september trådte ud af regeringen.



Balladen om Grønlands nye lufthavne Åbningen af det grønlandske selvstyreparlament, Inatsisartut, er blevet udskudt til næste uge. Det skyldes problemer med at få dannet en ny regering. Selvstyreformand Kim Kielsen, der leder partiet Siumut, mistede sit flertal 9. september, da selvstændighedspartiet Partii Naleraq forlod regeringskoalitionen. Det skete i protest mod en beslutning om at lade Danmark finansiere lufthavnsprojekter i Nuuk og Ilulissat. Her kan du læse om sagen: * I 2017 åbnede Grønlands landsting for at anlægge tre nye lufthavne til op mod fire milliarder kroner. Penge som Grønland ikke umiddelbart selv har. * Det gælder udvidelse af to eksisterende lufthavne til atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat i Vestgrønland samt en helt ny lufthavn i Qaqortoq i syd. * Udvidelserne skal sikre konkurrenceevne, erhvervsudvikling og bedre vilkår for turismen. * I marts i år prækvalificerede Grønlands statsejede lufthavne, Kalaallit Airports A/S, det kinesiske selskab CCC til at kæmpe med fem andre udenlandske entreprenører om milliardopgaven. * At Kina kom på banen som mulig entreprenør på de nye grønlandske lufthavne fik ifølge nyhedsbureauet Reuters en højtstående dansk embedsmand til at advare Grønland. Dette blev dog senere afvist af udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). * I juni blev den danske regering og det grønlandske landsstyre enige om at se på, hvordan Danmark kunne bidrage til finansieringen af lufthavnsprojekterne. * Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtalte i den forbindelse, at det samlede lufthavnsprojekt har udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver, der rækker ud over Grønland. * 9. september forlod en af landsstyreformand Kim Kielsens koalitionspartnere, Partii Naleraq, regeringen. Det skete blandt andet i protest mod, at den danske stat skal være med til at finansiere lufthavnene. - Staten blander sig direkte i politik, og dermed sættes der store spørgsmålstegn ved grønlændernes evne til at gøre noget selv, sagde formanden for Partii Naleraq, Hans Enoksen, ifølge KNR. - Det vil vi ikke være med til. Vores mål har været grønlandsk selvstændighed i en årrække, og når der gøres sådan nu, så kan vi se, at vi bliver svækket. * 10. september underskrev landsstyreformand Kim Kielsen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en aftale om et dansk bidrag til to lufthavne. - Danmark er klar med 700 millioner kroner til de to lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Der ydes også et lån på op til 450 millioner kroner, ligesom Danmark stiller garanti for en låneramme i Den Nordiske Investeringsbank på 450 millioner kroner. - Aftalen er betinget af, at både Folketinget og det grønlandske landsting, Inatsisartut, godkender den. Kilder: Berlingske Business, Altinget.dk, Reuters, Ritzau, KNR og Statsministeriet. Vis mere Luk

Det skete, fordi man var uenig med resten af regeringen i modellen for en finansiering af tre lufthavnsbyggerier, hvor den danske stat også bidrog.

Partii Naleraq, der er stiftet af den tidligere Siumut-formand Hans Enoksen, var imod den foreslåede løsning. Partiet gik til valg i foråret med en klar uafhængighedsdagsorden.

Det er indtil videre ikke lykkedes at danne en ny regering, og på grund af den uafklarede situation er parlamentsarbejdet altså sat på pause.

Selvstyreformand Kim Kielsen (Siumut) har indstillet, at man venter til onsdag i næste uge, og det har Inatsisartuts formandskab sagt god for.

Også selv om det ifølge Mimi Karlsen fra Inuit Ataqatigiit - der er medlem af formandskabet - er ubelejligt.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Os fra kysten rejste til Nuuk for en uge siden, siger Mimi Karlsen til KNR.

Kielsen har de seneste dage forhandlet med Demokraternes formand, Niels Thomsen, om at indtræde i regeringskoalitionen.

Men der er altså brug for mere tid for at nå frem til en endelig aftale mellem parterne, der ikke formåede at finde hinanden efter forårets valg.

Her strandede et muligt samarbejde blandt andet på Demokraternes krav om skattelettelser og uddannelsespolitik.

Det er i øvrigt ikke meget, selvstyrepolitikerne har tilbragt i Inatsisartut i år.

På grund af valget blev forårssamlingen aflyst, og dermed har parlamentarikerne kun været samlet i to dage i en ekstraordinær samling siden valget 24. april.

Efterårssamlingen sluttede 20. november sidste år.