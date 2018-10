Politisk lykke: K-ordfører er blevet mor til en pige

Det toppolitiske landskab i Danmark er blevet en mor rigere.

Mette Abildgaard, politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, nåede at tage ordet i åbningsdebatten på 'Borgen', før hendes højgravide mave gav efter, og hun blev mor for første gang.

Det fortæller den glædestrålende, 29-årige politiker på Facebook. Her kan offentligheden også nyde friske billeder af Mette Abildgaards og hendes ægtemand, journalisten Jens Jacob Juulsagers nyfødte datter, Esther Marie.

Babyshower satte gang i fødslen

Den konservative profil fortæller, at fødslen mandag på Hvidovre Hospital udspillede sig på hendes første officielle barselsdag.

'Vandet gik faktisk mindre end 48 timer efter, at jeg gik af Folketingets talerstol - hvor jeg netop havde joket med, at jeg beklagede, hvis vandet gik og jeg ødelagde det nye gulvtæppe i salen', skriver Mette Abildgaard, der ikke lægger skjul på at datteren tog ægteparret 'med storm'.

Læs videre under Mette Abildgaards Facebook-opslag

'Måske fødslen blev udløst af overraskelsen fra søde veninder og familie, som lørdag overraskede mig med babyshower. De sidste gæster var endnu ikke gået, før vi pludselig kunne konstatere, at nu var det nu', skriver hun i det udførlige opslag.

Meget tilfreds med sin mand

Mette Abildgaard når også lige at rose sin mand for hans 'fantastiske støtte' og sende en kæmpe tak til Hvidovre Hospitals personale for den gode oplevelse.

Den kommunikationsuddannede og oprindelig østjyske politiker blev medlem af Folketinget i 2015. Det er angiveligt hendes plan at lægge ud med en relativt kortvarig barselsorlov.

Suppleant for Mette Abildgaard er Allerøds tidligere borgmester, Erik Lund.