Politiske kolleger fyrer Støjberg

Der er nu et flertal som mener, at Inger Støjberg ikke er værdig til arbejdet på Christiansborg. Dermed smider kollegerne den tidligere V-minister ud af Folketinget

Der er flertal for at erklære Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget efter historisk fængselsdom på 60 dage i Rigsretten.

Flertallet består af Venstre, Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet, Frie grønne og tre løsgængere.

Senest har Enhedslisten, SF og de tidligere partifæller i Venstre erklæret, at de vil stemme for.

- Det er uforeneligt med hvervet som folketingsmedlem at have fået en ubetinget fængselsdom, siger gruppeformand Karsten Lauritzen (V), der understreger, at det er en enig folketingsgruppe, der står bag beslutningen.

'Kommet langt ud'

Enhedslisten har slingret lidt i meldingen om at stemme Inger Støjberg ud, men onsdag træf partiet en beslutning.

'Konklusionen er at Inger Støjberg ikke er værdig til at sidde i Folketinget. Det har ikke været nemt for Enhedslisten. Sagen er kommet så langt ud at der er behov for at sætte to tykke streger under at ministre ikke må handle ulovligt', skriver demokratiordfører Rosa Lund på Twitter.

Sofie Carsten Nielsen siger, at Inger Støjberg ikke er værdig til at sidde i Folketinget.

'Hård og klar'

I forvejen har både de radikale og Liberal Alliance meldt ud, at de ligeledes finder Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget. Det samme har Støjbergs tidligere partifælle Lars Løkke Rasmussen. Ligesom Støjberg er Lars Løkke nu løsgænger i Folketinget.

Også SF mener, at den tidligere V-minister er uværdig i forhold til arbejdet i Folketinget.

'Rigsrettens dom er ganske hård og klar. Og derfor er det også SF's holdning, at Inger Støjberg ikke er værdig til at sidde i Folketinget', skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr på Twitter.

S-kilder: Ud med Inger

Socialdemokratiet har endnu ikke meldt ud, om de ønsker at erklære Støjberg uværdig.

Ekstra Bladet erfarer dog fra flere S-kilder, at Socialdemokratiet formentlig også ender med at finde Inger Støjberg uværdig.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil lade hende fortsætte.

Det forventes, at spørgsmålet om, hvorvidt Støjberg skal erklæres uværdig, bliver afklaret ved en afstemning i Folketinget 21. december.

