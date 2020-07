Pompeo angriber WHO før dansk besøg

Det er mand med et iltert temperament, der onsdag gæster Danmark.

Det oplevede godt 20 parlamentsmedlemmer tirsdag under et privat møde, da den 56-årige uddannede officer med italienske rødder ifølge The Guardian under sit besøg i Storbritannien lancerede et omfattende angreb på WHO.

Onsdag forventer ekspert dog, at det er en rolig amerikansk udenrigsminister, der skal til arbejdsfrokost i Udenrigsministeriet for blandt andet at drøfte Grønland.

Under sit besøg til Europa gæster Mike Pompeo kun Storbritannien og Danmark. Tirsdag mødtes han med Boris Johnson. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Mike Pomeo har gentagne gange i skarpe vendinger kritiseret Kina og WHO for deres rolle i coronakrisen. På mødet i London blev den samme utilfredshed atter luftet for fulde gardiner.

- De (WHO, red.) er skyld i, at britere er døde, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister.

Samtidig hævder Pompeo, at WHO er en korrupt politisk organisation

- Det er ikke en organisation, der er baseret på videnskab, konkluderer 56-årige Pompeo, mens han samtidig fremhæver, at WHO's generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus er i lommen på Beijing.

- Vi har ganske pålidelige efterretninger, der peger på, at der blev lavet en aftale med Kina, så Tedros kunne vinde valget i 2017.

OVERBLIK: Et år med fokus på Grønland og geopolitik Onsdag besøger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, Danmark og mødes med både statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Det sker efter et år, der har budt på hårde ord og virak om Grønland mellem Danmark og USA. Læs her, hvad der er gået forud for mødet: 2019: * 31. juli oplyser kongehuset, at Donald Trump og førstedamen, Melania Trump, kommer til Danmark på et officielt statsbesøg 2.-3. september. Præsidenten er blevet inviteret af dronning Margrethe. Trump skal under sit besøg mødes med statsminister Mette Frederiksen (S), formanden for Grønlands Landsstyre, Kim Kielsen, og den færøske lagmand. Statsministeren planlægger at diskutere arktiske spørgsmål og sikkerhedspolitik med Trump. * 18. august siger en økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus, at Trump-regeringen er ved at 'kigge på' et muligt køb af Grønland. Det sker efter en periode med spekulationer. Trump bekræfter, at han er interesseret ud fra et 'strategisk' synspunkt. Kim Kielsen har få dage forinden slået fast, at Grønland ikke er til salg. Mette Frederiksen siger, at hun håber, at meldingerne fra USA ikke er ment alvorligt. Hun kalder det en 'absurd diskussion'. Senere samme dag sår Trump tvivl om sit besøg i Danmark 2.-3. september. * 21. august skriver Donald Trump på Twitter, at han har udskudt sit planlagte besøg i Danmark på ubestemt tid, efter at Mette Frederiksen har afvist et salg af Grønland og kaldt snakken om det absurd. * 24. august skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af et brev fra det amerikanske udenrigsministerium til Kongressen, at USA planlægger at genåbne et konsulat i Grønland. Det skyldes ifølge brevet en 'strategisk interesse i at styrke politiske, økonomiske og kommercielle forhold i hele den arktiske region'. * 19. december giver Udenrigsministeriet i Danmark grønt lys til, at USA åbner et konsulat i Grønlands hovedstad, Nuuk. 2020: * 20. april skriver den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, i en kronik ved Altinget, at USA er bekymret over Ruslands og Kinas tilstedeværelse i Arktis. USA vil bygge bro og hjælpe Grønland med at nå sit potentiale, skriver hun. Hun tilføjer, at USA håber at 'kunne uddybe og styrke forholdet mellem USA, Grønland og Danmark'. Den amerikanske regering er ved at udarbejde 'en substantiel pakke med økonomisk støtte, der kan give fornyet energi til væksten i Grønland', lyder det. * 22. april skriver Grønlands regering på sin hjemmeside, at den ser frem til politisk at drøfte amerikanske udmeldinger om at udvikle det civile samarbejde, som Grønland og USA har haft i en årrække. * 23. april oplyser selvstyret, at USA's regering giver 12,1 million dollar - cirka 83 millioner danske kroner - til civile projekter i Grønland. * 22. juli kommer USA's udenrigsminister til København for at mødes med ledere fra Danmark, Grønland og Færøerne. Kilder: Reuters, The Wall Street Journal, Fox News, Sermitsiaq, Naalakkersuisut, Altinget og DR. Vis mere Luk

Tilbage til normalen

Onsdag formiddag markerer første gang i fire år. at en amerikansk udenrigsminister sætter sine ben på dansk jord.

Donald Trumps trofaste støtte Mike Pomeo skal først en tur forbi statsministeriet, hvor Mette Frederiksen venter, før den står på besøg hos udenrigsminister Jeppe Kofod.

Her skal de to kollegaer blandt andet drøfte Grønland, der sidste år var genstand for en mindre diplomatisk krise mellem USA og Danmark, efter et opsigtsvækkende købstilbud fra Trump.

Derfor skal der lappes på forholdet mellem Danmark og USA. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet med speciale i Arktis Jon Rahbek-Clemmensen.

- Jeg tror, at formålet med samtalen er at vende lidt mere tilbage til normalen. Altså det forhold, der var, før USA foreslog at købe Grønland.

- Man har fra USA's side nok indset, at det var lidt en fejl. Så man vil bruge dette her møde til at tale om de fælles interesser, man har, og afklare nogle af de spørgsmål, der udestår, siger han.

Jeppe Kofod besøgte sidste år sin kollega i Washington. Foto: Olivier Douliery/Ritzau Scanpix

Danmark, Grønland og USA har siden 2. verdenskrig haft et tæt samarbejde om Grønland, der er strategisk vigtig i Arktis. Arktis har været og er geopolitisk afgørende.

Sidste sommer gik der dog skår i samarbejdet, da USA's præsident, Donald Trump, luftede tanker om at købe Grønland af Danmark.

Det blev skarpt afvist af statsminister Mette Frederiksen, der kaldte det en absurd diskussion, at Grønland skulle være noget, som Danmark kunne sælge.

Hendes udmelding fik Donald Trump til at aflyse et planlagt besøg og kalde Mette Frederiksens udtalelser for 'nasty' (ulækre, red.).

- Jeg tror, at amerikanerne gerne vil væk fra hele dette her købstilbud. De vil gerne tilbage til et forhold, hvor de tre lande kan samarbejde om de ting, der er i USA's egen sikkerhedspolitiske interesse, siger Jon Rahbek-Clemmensen.