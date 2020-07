Pompeo: Kinas kommunistparti er en trussel mod frie lande

Kinas fremfærd i Hongkong og den kinesiske stats behandling af det muslimske mindretal uighurerne var blandt de emner, der blev drøftet, da USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, tirsdag besøgte Storbritannien.

Det meddeler den britiske premierministers, Boris Johnsons, kontor i Downing Street.

- De talte om fælles globale sikkerheds- og udenrigspolitiske spørgsmål, herunder Kinas handlinger i Hongkong og Xinjiang, meddeler premierministerens kontor.

Xinjiang er den provins i Kina, hvor størstedelen af uighurerne bor.

Pompeo siger efter mødet med Johnson og sin britiske kollega, Dominic Raab, at Kinas regerende kommunistparti er en trussel. Han opfordrer andre lande til at give Kina modspil.

- Vi ønsker at se enhver nation, der forstår frihed og demokrati og værdsætter det og ved, at det er vigtigt for deres eget folk og deres eget suveræne land og for at være succesrige at forstå denne trussel, som det kinesiske kommunistparti udgør mod dem, siger han.

De demokratiske lande må 'arbejde både selv og sammen for at genoprette det, der retmæssigt er vores', siger Pompeo.

I Hongkong har Kina for tre uger siden indført en ny sikkerhedslov. Den forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid.

Under sit besøg i London skal Pompeo også mødes med demokratiaktivisten Nathan Law fra Hongkong og med Chris Patten, som var den sidste britiske guvernør i den tidligere koloni.

Også situationen i Iran og fredsprocessen i Mellemøsten samt en fremtidig handelsaftale mellem USA og Storbritannien blev vendt på mødet med Johnson tirsdag.

Pompeo skriver på Twitter, at udbygningen af 5G-mobilnetværk også blev drøftet.

I sidste uge udelukkede Storbritannien den kinesiske telegigant Huawei fra at deltage i udbygning af 5G i landet.

I forvejen er Huawei på den sorte liste i USA, som har forbudt landets teleoperatører at bruge firmaets 5G-udstyr.

Præsident Donald Trump roste den britiske udelukkelse af Huawei og antydede, at beslutningen var hans fortjeneste. Storbritannien afviser imidlertid, at den kommer som følge af politisk pres fra USA.

Efter besøget i London rejser Pompeo videre til Danmark. Onsdag skal han mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) og derpå til arbejdsfrokost med udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Her ventes arktiske forhold at stå højt på dagsordenen.