Populært håndværkerfradrag fjernet fra næste års finanslov

Fremover bliver det dyrere at få renoveret taget eller skiftet vinduer.

Partierne bag finanslovaftalen for næste år er nemlig blevet enige om at afskaffe dele af boligjobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget.

Fradraget bliver fjernet fra 1. april næste år, men det vil dog stadig være muligt at trække serviceydelser som rengøring og børnepasning fra i skat.

For at holde hånden under arbejdsmarkedet under coronakrisen besluttede regeringen sidste år at udvide boligjobordningen, så man kunne få et højere fradrag.

Men efterspørgslen på håndværkere steg så voldsomt, at udbuddet ikke har kunnet følge med. Partierne mener derfor ikke, at fradraget længere er nødvendigt.

Ordningen blev for fem år siden justeret med fokus på grønne investeringer. Men trods den klimavenlige ændring har støttepartierne haft et ønske om at fjerne ordningen.