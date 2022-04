Porno-bommert: - Et øjebliks vanvid

Efter 12 år i parlamentet er det nu en pornoskandale, der koster den britiske, konservative politiker Neil Parish sit politiske liv.

To kvindelige kollegaer har beskyldt ham for at se porno, mens Neil Parish sad tæt på dem i parlamentet, men det har han hidtil benægtet.

Nu indrømmer han, at han to gange har set porno, mens han var på arbejde i parlamentet og siger i samme ombæring, at han trækker sig.

Han kalder selv episoden for 'et øjebliks vanvid' over for BBC.

- Situationen var, at det sjovt nok var traktorer, jeg kiggede på. Jeg gik ind på en anden hjemmeside, der havde næsten samme navn, og kiggede på det i lidt tid, hvilket jeg ikke skulle have gjort, siger Neil Parish, der har sin plads i Underhuset.

- Min forbrydelse - min største forbrydelse - er, at jeg ved en anden lejlighed gik ind på hjemmesiden for anden gang, indrømmer han.

Han fortæller, at det anden gang var mens han sad i parlamentet og ventede på at skulle stemme ved en afstemning.

- Jeg var dum

Spekulationerne er gået på, om det var en del af nydelsen, at han så porno et sted, hvor kvinderne kunne se ham. Men det benægter han altså pure.

- Jeg kommer med en uforbeholden undskyldning. En totalt uforbeholden undskyldning. Det var ikke min intention at intimidere nogen, siger han.

- Jeg gjorde noget forkert. Jeg var dum. Jeg mistede besindelsen.

Neil Parish' hustru, Sue Parish, har ved et tidligere interview sagt, at beskyldningerne om porno-kiggeriet var 'meget pinlige', men at hendes mand er en meget normal mand og et godt menneske.

- Hvis man skulle være sur på alle mænd, der kigger på porno, ville der ikke være mange hustruer i verden, sagde hun.

Men hun forstår godt, hvorfor kvinderne der i første omgang fremsatte beskyldninger var blevet oprevet over situationen.