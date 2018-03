Pornobabe vil returnere 'hold kæft'-penge til Trump

Stormy Daniels kæmper for at blive fri af fortrolighedsaftale. Hun hævder nu, at hun har video og foto-materiale med Donald Trump

Pornoskuespiller Stephanie Clifford, der også er kendt under navnet Stormy Daniels, ønsker at returnere 130.000 dollars, som hun fik for at holde kæft om en formodet affære med præsident Donald Trump.

Til gengæld vil Stephanie Clifford, 38, have lov til at fortælle om den påståede affære og dele 'tekst-beskeder, fotos og/eller videoklip relateret til præsidenten'.

Det fremgår af et brev, der mandag blev sendt til Donald Trumps advokat Michael Cohen, skriver Associated Press.

Michael Cohen, der har erkendt, at han overførte 130.000 dollars til Clifford, har ifølge brevet et døgn til at accepteret tilbuddet.

Skuffeselskab

Hvis Cohen accepterer tilbuddet vil en fortrolighedsaftale fra 2016 bliver erklæret ugyldig. Dermed kan Stephanie Clifford frit fortælle om sit forhold til Trump, der angiveligt fandt sted i 2006 og 2007.

- Vi håber, at de accepterer dette tilbud, så den amerikanske befolkning selv kan afgøre, hvem de tror taler sandt, siger Cliffords advokat Michael Avenatti i en udtalelse.

Trumps mangeårige advokat Michael Cohen har erkendt, at han overførte 130.000 dollars til Clifford. Foto: AP

I februar indrømmede advokat Michael Cohen, at han betalte 130.000 dollars (cirka en million danske kroner) til Clifford via et skuffeselskab, der var oprettet for at skjule transaktionen.

Michael Cohen overførte pengene til Clifford i forbindelse med underskrivelsen af en fortrolighedsaftale bare 11 dage før det amerikanske præsidentvalg i november 2016.

Mangler underskrift

Cohen fastholder, at betalingen kom direkte fra ham og ikke fra Trump Organization, hvor han har været ansat som advokat i over ti år. Det tvivler Stephanie Clifford dog på.

- Vi tror ikke på, at pengene kom fra Cohens egne lommer, lyder det fra hendes advokat, Michael Avenatti.

Stephanie Clifford siger, at hun bare ønsker at fortælle sandheden om sit forhold til USA's præsident. Foto: AP

Stephanie Clifford og hendes advokat har allerede taget skidt for at bryde den indgåede fortrolighedsaftale. Det sker med henvisning til, at Trump ikke selv underskrev aftalen.

Derfor lagde Clifford i sidste uge sag an mod Trump for at blive frigjort fra fortrolighedsaftalen, så hun - med egne ord - kan fortælle om sit forhold til præsidenten.

Trump har via sine advokater nægtet, at han har haft et forhold til Stephanie Clifford. Talskvinde i Det Hvide Hus, Sarah Sanders, svarede i sidste uge, at hun ikke har yderligere at tilføje.

- Vi har sagt, hvad vi vil sige om den sag, sagde hun på den daglige pressebriefing i Det Hvide Hus, hvor spørgsmålet kom op.

Stævnemøde i Beverly Hills

I sagsanlægget omtaler Stephanie Clifford et 'intimt forhold' til Donald Trump, som på daværende tidspunkt var nygift med Melania Trump.

Ifølge Clifford skal forholdet have fundet sted i 2006 og 2007, hvor de to ifølge dokumentet mødtes i Lake Tahoe i Nevada og i Beverly Hills i Californien.

I retsdokumentet – som du kan læse her – hedder det desuden, at Cohen 'aggressivt forsøgte at få Clifford til at tie stille, for at undgå at hun fortalte sandheden'.

I fortrolighedsaftalen fra 2016 refereres der til Trump og Clifford med navnene David Dennison og Peggy Peterson.