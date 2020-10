Poster kryptisk billede: Vil få dem til at eksplodere

FAKTA: Kendte tilkendegiver støtte til genvalg af Trump

En række skuespillere, sportsfolk og musikere håber, at USA's præsident fortsat hedder Donald Trump efter valget 3. november.

Se et udpluk af Trumps kendte støtter her:

* Kid Rock, musiker:

Kid Rock deltog i præsident Donald Trumps vælgermøde i svingstaten Michigan i september. Musikeren har længe støttet Trump og har flere gange besøgt ham i Det Hvide Hus, ligesom de to har spillet golf sammen.

* Stacey Dash, skuespiller:

The Clueless-skuespillerinden tilkendegav allerede i 2016, at hun støttede Trump. Hun har blandt andet sagt om Demokraterne, at hun ikke kan se nogen pointe i at støtte dem, når 'intet forandrer sig'.

* Roseanne Barr, skuespiller:

Barr har flere gange udtryk sympati for Trump, og hun har også delt et billede af sig selv med en kasket med teksten 'Trump 2020'.

* Dana White, UFC-præsident:

Kampsportspræsidenten deltog i Republikanernes partikonvent i august og har kendt Trump siden begyndelsen af 00'erne.

* Herschel Walker, tidligere NFL-spiller:

Walker har både erklæret sin støtte til Trump på Twitter, og da han deltog i Republikanernes partikonvent i august.

* Antonio Sabato Jr., tidligere model og skuespiller:

Sabato sagde i marts, at han støtter genvalg af Trump. Han mener, at præsidenten gør det 'fantastisk' og kan blive genvalgt med 100 millioner stemmer.

* Kirstie Alley, skuespiller:

I marts erklærede Alley sin støtte til Trump, mens hun kritiserede Joe Biden for at lyve om at være en velfungerende præsidentkandidat.

* James Woods, skuespiller:

I maj skrev Woods på Twitter, at han vil vælge Trump som præsident til enhver tid. Skuespilleren beskriver præsidenten som 'grov' og 'ufølsom', men siger også, at Trump 'elsker USA mere end nogen anden tidligere præsident'.

* 50 Cent, rapper:

Rapperen med det borgerlige navn Curtis Jackson har erklæret sin støtte til Trump på Twitter i forbindelse med et opslag, hvor han kritiserede Bidens skatteplaner.

* Andre støtter:

Skuespiller Stephen Baldwin, skuespiller Jon Voight, MMA-kæmper Jorge Masvidal, tidligere amerikansk fodboldspiller Mike Ditka, racekører Corey LaJoie, tv-personlighed Elisabeth Hasselbeck, skuespiller Isaiah Washington, tv-personlighed Mary Hart.

Kilder: People Magazine, CBS News.