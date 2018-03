Præsident bliver undersøgt af domstol - nu melder landet sig ud

Filippinernes kontroversielle præsident, Rodrigo Duterte, vil trække landet ud af Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Det meddeler præsidenten ifølge Reuters.

Landet trækker sig på grund af 'angreb fra FN-repræsentanter og afvigelser fra den retfærdige rettergang fra ICC'.

Duterte selv kom i februar i ICC's søgelys, da de meddelte, at de ville undersøge mulige brud på menneskerettighederne, idet Duterte, der er kendt under tilnavnet 'Afstrafferen', beskyldes for at være skyld i tusindvis drab på personer, der formodes at have relation til narkokriminalitet.

Præsidentens talsmand, Harry Roque, bekræfter i en sms til blandt andre Reuters, at landet trækker sig fra ICC 'med omgående virkning'.

I en 15 sider lang udtalelse lyder det fra præsidenten, at landet trækker sig på baggrund af 'grundløse, uhørte og skandaløse angreb på min person så vel som min administration' i det som han kalder forsøg på at fælde dom over ham i strid med grundlæggende principper om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.

Klar til at rådne op

Rodrigo Duterte har tidligere sagt, at ICC var velkommen til at efterforske ham, og at han var klar til at rådne op i et fængsel for at redde Filippinerne fra narkokriminalitet.

Han har dog siden ændret kurs og bedt landets sikkerhedsstyrker om ikke at samarbejde, hvis der skulle være en international efterforskning.

ICC kan assistere med efterforskning og retsforfølgelse i medlemslande, hvor landet ikke på egen hånd har midlerne til at retsforfølge visse personer.

Filippinerne har dog hele tiden forsvaret sig med, at de har et velfungerende og uafhængigt retssystem, hvorfor ICC's indblanding ikke er nødvendig.

Ifølge Reuters betyder international lovgivning, at Filippinerne som medlemsland af ICC er under domstolens jurisdiktion, og at det, at Filippinerne trækker sig, ikke har nogen betydning med tilbagevirkende kraft.

Nægter medansvar

Over 4000 mennesker er blevet dræbt af politiet i løbet af de seneste 20 måneder, hvoraf enkelte drab særligt har fået mediernes opmærksomhed på grund af deres brutalitet og umiddelbare unødvendighed.

Duterte er berygtet for hans ekstremt hårde linje mod kriminelle. Arkivfoto: Aaron Favila/AP

Blandt andet blev en studerende i august sidste år likvideret af politiet, på trods af at han på det tidspunkt var i politiets varetægt og ikke var bevæbnet.

Se også: 'Afstrafferen' i strid modvind: Studerende blev likvideret af politiet

Ved den lejlighed lød det fra Duterte, at sagen skulle efterforskes for at se, om der skulle placeres et ansvar hos politiet. Han nægter således at være medskyldig i de mange drab.

Han har således flere gange udtalt, at politiet kun skal dræbe, hvis de føler, at deres eget liv er i fare.

Allerede i sin tid som borgmester i Davao var Duterte dog berygtet for at stå bag adskillige drab med såkaldte dødspatruljer, der dræbte formodede kriminelle.