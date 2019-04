Præsident fortrængt fra sit kontor af slanger

I Liberia har præsident George Weah fået mere end blot politiske problemer på halsen.

Den nuværende statsleder og tidligere internationale fodboldstjerne har siden onsdag været bandlyst mod at komme på sit kontor. Det har han, fordi myndighederne i landets hovedstad, Monrovia, vurderer, at det er for farligt at opholde sig i bygningen.

Men ikke af frygt for angreb eller terror. Der sker nemlig, fordi to sorte slanger er observeret i lokalerne.

Det skriver det britiske medie BBC.

Forsøgt dræbt

Efter det gamle præsidentpalæ brændte i 2006, har regeringschefens kontor været lokaliseret i landets udenrigsministerium, hvor George Weah altså har sin daglige gang.

Men medarbejderne der er nu sendt hjem, mens man - indtil videre forgæves - forsøger at komme slangerne til livs. I denne video fra det afrikanske medie Front Page Afrika kan man se, hvordan personale kæmper med at få has på de to sorte slanger.

Det lykkedes ikke, og derfor er man i stedet begyndt at sprøjte mod krybdyrene, fortæller præsidentens pressesekretær, Smith Toby:

- Slangerne blev aldrig dræbt. Der er et lille hul et eller andet sted, hvor de kunne slippe væk. Nu handler det først og fremmest om, at vi skal være sikre på, at kravlende og krybende dyr er blevet sprøjtet ud af bygningen.

Skal tilbage

George Weah, der vandt præsidentvalget i 2017 grundet sin status som en af landets største sportsstjerner nogensinde, har i stedet oprettet et midlertidigt kontor i sit hjem.

Ifølge BBC er både politi og præsidentens livgarde heftigt til stede ved bopælen, der ikke er vandt til samme bevogtning som det normale præsidentkontor i udenrigsministeriet.

En hel flåde af militærkøretøjer ses således foran præsidentens bolig.

Men selvom slangerne ikke bliver fundet og dræbt inden mandag, skal præsidenten senest tilbage på arbejde der, fastslår talsmanden Smith Toby.

George Weah blev indsat som præsident i Liberia i 2018. Han var en af 90'ernes største fodboldspillere med klubber som PSG og AC Milan bag sig. I 1995 blev han kåret til den bedste spiller i Europa og i verden.

