Præsident: Intet valg før jeg bliver dræbt

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, der i øjeblikket befinder sig i den største krise i sin karriere, siger, at der ikke bliver holdt nye valg i landet, før han er blevet dræbt.

Samtidig har det hviderussiske militær indledt militære manøvrer ved grænsen til Litauen, som er medlem af Nato. Litauen beskylder hviderussernes politiske ledere for at optrappe spændinger mellem de to lande på et tidspunkt, hvor den hviderussiske præsident står over for den hidtil største udfordring i de 26 år, hvor han har styret landet jernhånd. Det skriver AFP.

Søndag var landet vidne til den største demonstration i landets historie, da omkring 100.000 mennesker demonstrerede mod præsidenten og marcherede for frihed.

Vil dele magten

Præsidenten har mandag udtalt, at han er villig til at dele magten og ændre forfatningen. Men ikke under pres. Det skriver det hviderussiske nyhedsbureau Belta.

Lukasjenko siger, at der er sat et arbejde i gang med mulige forfatningsændringer.

- Disse ændringer indebærer en omfordeling af magten, hedder det.

