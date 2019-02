Præsident: Kvinder med fire børn skal ikke betale skat

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, mener vist selv, at han har regnet den ud.

For at undgå migranter vil han nemlig have de ungarnske kvinder til at få flere børn, og han vil hjælpe dem på vej ved at lade kvinder, der har minimum fire børn, slippe for at betale indkomstskat.

Det skriver The Guardian.

Orbán, der er stærk fortaler for anti-immigration, mener, at hvis kvinderne i hans land får flere børn, kan Ungarn slippe for at tage imod migrantbørn.

- I hele Europa bliver der færre og færre børn, og Vestens svar på det er migration, sagde han i talen.

- De vil have lige så mange migranter ind, som der mangler børn, så tallene passer. Vi ungarere tænker på en anden måde. I stedet for kun at se på tal, vil vi have ungarnske børn. Migration er overgivelse for os.

Fødselsraten i Ungarn er faldet til 1,45 børn per kvinde. Der er brug for, at hver kvinde føder i gennemsnit 2,1 børn for at holde befolkningstallet oppe.

Under talen gjorde han det helt klart, at hans fokus i den kommende regeringsperiode bliver landets demografiske situatiuon. I den forbindelse har regeringen allerede sidste år været ude med spørgeskemaer om migration og familiepolitik i alle ungarnske husstande.

Udover skattefritagelsen for kvinder med minimum fire børn lovede Orbán i sin tale, at familier med mange børn kan få fordelagtige lån, at familier med tre børn kan få støtte til at købe en bil, og at man kan få statsstøtte til at få sine børn i vuggestue og børnehave.

Graver egen grav

I sin tale til nationen langede Viktor Orbán også ud efter regeringslederne i resten af Europa og beskyldte EU for at ville fylde kontinentet med indvandrer.

- Vi er nødt til at forså, at Europa står ved en historiske korsvej, lød det fra premierministeren.

- De, der taler for immigration og migranter, uanset hvorfor de gør det, er med til at skabe et land med en blandet befolkning.

I samme ombæring beskyldte han Europas venstrefløj for at grave nationernes egen grav og for at give dødsstødet til det traditionelle kristne familieliv.

I forbindelse med Orbáns tale søndag var demonstranter mødt talstærkt op i Budapest for at protestere mod en lov fra december. Demonstanterne mener, at loven gør lønmodtagere til slaver, idet arbejdsgivere må kræve, at deres medarbejdere arbejder over uden at få løn.

Vrede borgere var på gaden i Budapest. Foto: Ritzau Scanpix.