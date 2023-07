Præsident: Langer ud efter Vestager

Det kan simpelthen ikke passe.

Nogenlunde sådan var reaktionen fra den franske præsident Emmanuel Macron, da den danske konkurrencekommissær i EU, Margrethe Vestager, valgte at ansætte en amerikaner i stedet for en europæer til et nyt topjob.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, efter Vestager har ansat amerikanske Fiona Scott Morton som EU-Kommissionens ledende konkurrenceøkonom.

- Meget stort problem

Den franske præsident er både bekymret for risikoen for inhabilitet, når det er en amerikaner med tidligere topposter i store amerkanske selskaber, der nu skal holde selvsamme selskaber i ørene i Europa.

Herudover bekymrer det ham, hvis ikke der findes europæiske kandidater, der er egnet til posten.

- Hvis vi ikke har (europæiske, red.) forskere på dette niveau, der kan rekrutteres af Kommissionen, betyder det, at vi har et meget stort problem med de europæiske akademiske systemer, siger Emmanuel Macron tirsdag ifølge franske AFP.

Tidligere konsulent

Ifølge AFP har Fiona Scott Morton tidligere været leder af antitrust-enheden i det amerikanske justitsministerium, og så har hun også været konsulent for tech-giganter som Apple, Amazon og Microsoft.

Og det behager ikke ligefrem den franske præsident, der ellers har stor respekt for amerikaneren.

- Hun har været ansat af en masse virksomheder og burde trække sig i disse situationer, hvilket gør det, vi ansætter hende til, ret ineffektivt, siger Macron ifølge AFP.

Samtidig mener han ikke, at USA eller Kina ville se Europas vej, når det kommer til topjobs i deres politiske systemer.