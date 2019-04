Præsident med voldsomt udfald: En forkælet møgunge

Stifteren af WikiLeaks, Julian Assange, blev torsdag anholdt af britisk politi, efter han i knapt seks år har opholdt sig på Ecuadors ambassade i London.

Briterne var blevet inviteret ind på ambassaden, efter at Ecuador havde ophævet Assanges asyl.

Meget tyder nu på, at Assange har været noget af en mundfuld for de ansatte på ambassaden.

Forkælet møgunge

I hvert fald langer Ecuadors præsident nu voldsomt ud efter WikiLeaks-stifteren.

- Du kan ikke ankomme til et hus, der tager varmt i mod dig, giver dig mad og passer på dig, for så at begynde at fordømme husets ejer, siger Ecuadors præsident Lenin Moreno ifølge Bloomberg og tilføjer:

- Vi har fjernet den forkælede møgunges asyl og vi er - heldigvis - kommet af med en torn i øjet.

Svensker tæt på Assange anholdt

Ifølge Ecuadors indenrigsminister er kritikken langt fra uberettiget.

- Under den tidligere præsident Rafael Correa tolererede de (ambassaden, red.) ting fra hr. Assange, der smurte fæces på ambassadens vægge og andre former for opførsel, der er langt fra det minimum af respekt en gæst burde have for et land, der generøst har budt ham velkommen, siger Maria Paula Romo ifølge britiske The Sun.

Kæmpe lækage

Julian Assange har opholdt sig på ambassaden siden sommeren 2012. I 2010 kom han og organisationen Wikileaks på alles læber, da internetaktivisterne offentliggjorde omkring 90.000 hemmelige dokumenter.

Hovedparten af dokumenterne, var amerikanske dokumenter fra krigen i Afghanistan. Få måneder senere havner næsten 400.000 fortrolige dokumenter fra Irak-krigen hos Wikileaks.

Kort tid efter lækagen, bliver Julian Assange efterlyst af svensk politi. Han er mistænkt for at have begået voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder under et ophold i Sverige i sommeren 2010.

Kvinder står frem: Genåbner voldtægtssag mod Assange

Sloges mod myndighederne

Australieren bliver anholdt i december 2010 af britisk politi i London, men løsladt mod kaution efter en uge. En proces om eventuel udlevering til Sverige indledes.

I februar 2011 beslutter en domstol i London, at Assange kan udleveres til Sverige. Kendelsen ankes. Assange frygter, at de svenske myndigheder vil udlevere ham til USA. Udleveringsordren stadfæstes af den britiske højesteret i maj 2012.

Det får Julian Assange til at søge tilflugt på Ecuadors ambassade i London i juni 2012. Her opholder han sig til sin anholdelse torsdag.