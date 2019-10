Præsident overgår Løkkes skandale-møde

Ukraines statsleder, Volodymyr Zelensky, tog fusen på de ukrainske medier og landets befolkning, da han torsdag valgte at afholde et marathon-pressemøde, der varede fra klokken 10 om formiddagen til omkring midnat samme aften.

Zelensky har mødt kritik for ikke at have været særlig tilgængelig for pressen, siden han i maj måned vandt det ukrainske præsidentvalg. På pressemødet, der foregik i en food court i Kiev, fik 300 akkrediterede journalister dog lov til at skyde mere end 500 spørgsmål af sted til den nyvalgte præsident.

Flere ukrainske medier skriver, at præsidenten måtte have indsprøjtninger i stemmebåndene for at kunne gennemføre pressemødet.

Press marathon of @ZelenskyyUa lasted for over 14 hours and finished after midnight. Over 300 journalists were accredited (together with cameras), the President answered around 500 questions. pic.twitter.com/9fWZyPkvEV — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 10. oktober 2019

Præsidenten blev naturligvis spurgt ind til den omdiskuterede telefonsamtale med den amerikanske præsident Donald Trump og til anklagerne om ukrainsk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Zelensky var dog noget tøvende og kunne ifølge den ukrainske medie Hromadske ikke give et klart svar på anklagerne. Han svarede dog, at han ikke ønskede at blande sig i det kommende valg i 2020.

Løkkes marathon-møde Lars Løkke Rasmussens pressemøde angående luksusrejserne for GGGI blev fra et dansk synspunkt anset som et historisk langt pressemøde. I tre timer og 42 minutter talte Lars Løkke Rasmussen for sin syge moster, efter han havde brugt over en million kroner på flyrejser, hotelophold og chauffører. På trods af, at det vidt og bredt blev ligeledes blev omtalt som marathon-pressemøde, var mødets længde end ikke i nærheden af at Volodomyr Zelenskys vanvittige presseshow.

Giver ikke op

Ukraine har de seneste år været i åben krig med med pro-russiske aktivister om regionen Donbas i det østlige Ukraine.

Ved marathon-pressemødet i Kiev gjorde præsident Zelensky det klart, at han aldrig har tænkt sig at overgive ukrainske territorier til Rusland. Han vil kæmpe for det Ukraine, der lige nu er besat af russiske soldater.

- Folk der bor i Donbas føler sig ukrainske, og de skal vide vi får dem tilbage sammen med territorierne. Det er Plan A. Plan B er en løsning, hvor tilbageerobringen af territorierne forsinkes, men hvor folket stadig er førsteprioriteten, siger Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Hromadske.

Over 300 journalister fik i hold lov til at bombardere præsidenten med spørgsmål på et 14 timer langt pressemøde. Foto: Genya Savilov/Ritzau Scanpix.

Voldelig spindoktor

Blandt de mere kuriøse emner på det lange pressemøde var Volodymyr Zelenskys officielle talsperson, Iuliia Mendel, der er blevet beskyldt for at overfalde en journalist, der var desperat efter, at få stillet et spørgsmål til den ukrainske præsident.

Zelensky havde dog ikke meget til overs for de anklager, og mente i stedet, at det var journalisten, der gik over stregen.

- En mand burde ikke opføre sig på den måde overfor en kvinde. Jeg har tilgivet hans opførsel overfor mig, men havde jeg ikke været præsident havde jeg reageret på en anden måde, sagde Volodymyr Zelensky ifølge Hromadske.

Du kan selv bedømme om Iuliia Mendel går over stregen i videoen her.