Præsident set med riffel: - Klar til at kæmpe

Efter store demonstrationer i Minsk søndag florerer der nu en video på det sociale medie Twitter.

Videoen viser angiveligt den hviderussiske præsident, Lukasjenko, forlade en helikopter nær sit hjem med en riffel i hånden.

Det skriver blandt andet Associated Press og Ritzau.

Andre videoer viser blandt andet Lukasjenko i skudsikker vest og ude på gaden omgivet af sikkerhedsstyrker.

Lukasjenkos riffel skal sende et klart signal, mener Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved DIIS over for Ekstra Bladet:

- Han sender et signal om, at han selv er klar til at kæmpe.

- Dels forsøger han at skræmme nogen fra at demonstrere, og dels forsøger han at mobilisere sikkerhedsstyrkerne til at ville hjælpe.

Søndag var op mod 250.000 demonstranter samlet på Uafhængighedspladsen i Minsk, hvor de protesterede mod Lukasjenko.

Magtkamp

Flemming Splidsboel Hansen vurderer, at oppositionen og demonstranternes taktik er at forsøge at slide Lukasjenko op.

- Efter sidste uges store demonstration kunne man tro, at demonstranterne ville gå hen og trække ham ud i benene. Men det gør de ikke.

- Ved at lave de her demonstrationer og strejker, hvor der er flere og flere på gaden, gør de det sværere for Lukasjenko at banke helt almindelige mennesker.

Genskabe rammer

Han sammenligner situationen med DDR's fald i 1989, hvor større og større demonstrationer til sidst fik styret til at falde.

- Tror du, at en fredelig revolution er mulig?

- Nej, jeg kunne godt forestille mig, at Lukasjenko vil prøve et sidste stød.

- Han skal forsøge at genetablere en ramme, hvor Hviderusland igen bliver et land, hvor man ikke tør at demonstrere.

- Men jo længere tid der går, og jo flere der går på gaden, jo sværere bliver det.