Præsident testet positiv - igen

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har taget endnu en coronatest, der bekræfter, at han er smittet med det frygtede virus.

Det er mindst den tredje test, præsidenten tager, efter at den første viste, at han havde coronavirus.

Men den 65-årige præsident har det godt, skriver det brasilianske kommunikationsministerium i en mail til nyhedsbureauet dpa.

Han har ingen feber, og hans åndedræt, hjerterytme og blodtryk er normalt, rapporterer tv-stationen CNN Brazil.

Se også: Brasilien runder 80.000 coronarelaterede dødsfald

Flere ministre smittet

Bolsonaro er i karantæne og arbejder hjemmefra. Flere af hans ministre er også bekræftet smittet med coronavirus.

Den højreorienterede præsident, som ofte sammenlignes med USA's præsident, Donald Trump, har i flere måneder nedtonet alvoren ved coronapandemien.

Næst efter USA er Brasilien det land i verden, der har bekræftet det højeste antal smittede og coronarelaterede dødsfald.

Som et tegn på, at udbruddet langtfra er under kontrol, har det sydamerikanske land registreret en rekordhøj stigning i antallet af nye smittetilfælde de seneste 24 timer.

Det melder landets sundhedsministerium natten til torsdag dansk tid.

Således er 67.860 personer blevet testet positive for coronavirus det seneste døgn i Brasilien, som har det næststørste virusudbrud i verden efter USA.

Den tidligere rekord lød på 54.771, hvilket blev registreret 19. juni. Det højeste antal smittede, som USA har registreret på et døgn, er 77.638, hvilket blev registreret i sidste uge.

Indleder landesorg: Præsident inviterer 30 venner til grillfest

Millioner smittet

Det store sydamerikanske land med 212 millioner mennesker har i alt registreret 2,2 millioner smittetilfælde og 82.771 coronarelaterede dødsfald.

Hvis man ser på antallet af smittede for hver million indbyggere, er Brasilien nummer 15 ud af de 213 lande og territorier, der er med i en opgørelse på worldometers.info. USA er nummer ti.

I opgørelsen over døde per million indbyggere, ligger USA nummer ti og Brasilien nummer 12.

Rystende billeder: Døde lægges i massegrave