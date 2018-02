Præsident Trump hylder 9-årig mirakelpige

Præsident Trump kom ikke med de store verbale udbrud ved den årlige National Prayer Breakfast, men brugte i stedet tid på at hylde 9-årig mirakelpige

Sidste år fik den østrigske muskelmand Arnold Schwarzenegger en over tuden af præsident Trump, da han talte ved det årlige National Prayer Breakfast i Washington, hvor kongressen mødes til en fælles bøn med ledere fra hele verden.

Her sagde Trump, at han frydede sig over, at det reality-program, han selv havde stor succes i ”The Apprentice”, ikke havde lige så stor succes med Arnold Schwarzenegger som vært.

Se et uddrag af talen her (Video: AP)

- Det har været en komplet katastrofe, sagde præsidenten og opfordrede folk til at bede for filmstjernen.

I år var præsidenten i følge de amerikanske medier langt mere afdæmpet i hans tale. La Times politiske korrespondent i det Hvide Hus skriver, at talen var meget traditionel for en konservativ republikansk præsient. Trump hyldede blandt andet den amerikanske ånd og advarede mod religiøs undertrykkelse i lande som Nordkorea, Cuba og Iran.

Og så nævnte han historien om den ni-årig pige Sophia Campa-Peters. Hun er blevet en berømthed i USA efter, at Trump tidligere har opfordret amerikanerne til at bede for hende. Det skete, da hun i januar måned skulle gennemgå en kompliceret hjerneoperation, og hun selv på de sociale medier bad folk bede en bøn, hvilket præsidenten opfangede.

Sophia Campa-Peters lider af en sjælden genetisk sygdom, som kan føre til indsnævring af blodkarrene i hjernen, hvilket kan give slagtilfælde.

Sophia har tidligere trodset lægernes dom om aldrig at komme til at gå igen efter et voldsomt slagtilfælde som 6-årig, og operationen forløb også uden komplikationer, hvilket Trump kommenterede:

- Denne lille pige har Gud på sin side.

- Selv om du kun er ni år gammel, så er du allerede en helt for os her i dette rum og for hele verden.

