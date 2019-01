Præsidentudfordrer må ikke forlade Venezuela

Venezuelas højesteret har forbudt den selvudråbte præsident og oppositionsleder Juan Guaidó at rejse ud af landet.

Retten har også begrænset Guaidós økonomiske frihed ved at indefryse hans bankkonti.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters natten til onsdag dansk tid.

Venezuelas øverste retsinstans er ifølge flere internationale medier loyal over for styret i landet og præsident Nicolas Maduro.

- Indtil den foreløbige efterforskning af Guaidó for at have skadet freden i republikken er afsluttet, har han ikke lov til at forlade landet, siger højesteretspræsident Maikel Moreno.

Beslutningen om at begrænse Juan Guaidós mobilitet er truffet på baggrund af en begæring fra Tarek William Saab, den øverste offentlige anklager i Venezuela.

Tarek William Saab er den øverste offentlige anklager i Venezuela. Foto: AFP

USA, Brasilien og adskillige andre lande støtter Guaidós forsøg på at presse præsident Nicolas Maduro til at gå af og udskrive valg.

USA bekræftede tirsdag, at det allerede i sidste uge overlod kontrollen over den venezuelanske stats amerikanske bankkonti til Guaidó, som siger, at han vil forhindre præsident Maduro i at tømme statens indeståender.

Mandag indførte USA desuden sanktioner rettet mod Venezuelas statslige olieselskab, PDVSA.

Den 35-årige Juan Guaidó, der siden den 3. januar har været formand for nationalforsamlingen, udråbte i sidste uge sig selv til midlertidig præsident for Venezuela, der befinder sig i en dyb økonomisk og politisk krise.

Juan Guaidó har udråbt sig selv til midlertidig præsident for Venezuela. Foto: AFP

Tirsdagens afgørelse i højesteret kommer ikke bag på ham. Der er 'intet nyt' i, at Maduro forsøger at stoppe mig, siger han ifølge AFP.

- Jeg afviser ikke truslerne, men vi er her, vi fortsætter med at gøre vores arbejde, sagde han til journalister, da han ankom til nationalforsamlingen.

På Twitter havde han forinden advaret dommerne ved højesteretten om, at regimets dage er talte.

- I skal ikke ofre jer selv for tronraneren (Maduro, red.) og hans bande, tilføjede han.

USA's vicepræsident, Mike Pence, hilser på Carlos Alfredo Vecchio, der er udsendt af Juan Guaido. Foto: Reuters

John Bolton, der er national sikkerhedsrådgiver for USA's præsident, advarede - ligeledes i et tweet - om 'alvorlige konsekvenser', hvis Venezuelas oppositionsleder skulle komme noget til.

- Lad mig gentage - det vil få alvorlige konsekvenser for dem, som forsøger at undertrykke demokratiet og skade Guaidó, skriver Donald Trumps rådgiver.