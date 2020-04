Praktik for sygeplejersker og pædagoger gennemføres trods corona

Studerende, der læser til lærer, sygeplejerske eller pædagog, skal så vidt muligt gennemføre sin planlagte praktikperiode i foråret, selv om Danmark er påvirket af coronavirus.

Det har en arbejdsgruppe nedsat af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) besluttet. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

25.000 studerende på landets professionsuddannelser er i øjeblikket påvirket af coronaudbruddet, da de skulle have været i praktik i foråret som en del af uddannelsen.

Ifølge ministeren skal de studerende fortsat i praktik, for at de ikke bliver forsinket i deres studier.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor vi er nødt til at finde pragmatiske løsninger, så færrest muligt bliver forsinket i deres uddannelse.

- Derfor er jeg utroligt glad for, at vi er enige om, at al den praktik, der er mulig, skal afvikles. Også selv om det for nogle bliver et anderledes praktikforløb end planlagt, siger hun i meddelelsen.

Det vil dog ikke være muligt at erstatte praktikforløb, som blev afbrudt i forbindelse med den delvise nedlukning af Danmark.

I de tilfælde skal læringsmålene opnås gennem andre løsninger, skriver ministeriet. Det være sig andre praksisrettede studieaktiviteter.