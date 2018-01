Premierminister afslører graviditet

Premierministeren i New Zealand, Jacinda Ardern, skal nok holde et par dage fri, når hun til juni bliver mor for første gang.

Det afslører hun på sin Instagram-profil.

'Og vi troede 2017 var et stort år! Clarke og jeg er virkelig begejstrede for, at vores hold i juni vil blive udvidet fra to til tre, og at vi vil tilslutte os de mange forældre derude, der bærer to hatte,' skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Jeg vil være premierminister OG mor, ' skriver hun.

Premierministerens mand skal være hjemmegående husfar i forbindelse med familieforøgelsen.

Jacinda Ardern fortalte i nat dansk tid den newzealandske presse, at hun i ugevis havde kæmpet med morgenkvalme samtidig med, at hun passede sit job.

- Den dag, jeg blev indsat, der startede mogenkvalmen. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er at være premierminister uden at have kvalme, sagde hun på pressemødet.

Foto: AP

Labour-kometen

Nyheden om graviditeten er ikke blot en stor historie i New Zealand. Graviditeten trækker også store overskrifter hos internationale medier som CNN og BBC.

Den 37-årige Jacinda Ardern tiltrådte som premierminister i oktober 2017. Indtil da var hun leder af partiet Labour, hvor hun har fået kælenavnet 'Labour-kometen'.

Under valgkampen formåede hun på blot syv uger at genrejse partiet Labour og få skabt en koalitionsregering med det indvandrerkritiske parti New Zealand First, der fik de afgørende mandater ved parlamentsvalget i september i fjor.

Jacinda Ardern er den tredje kvindelige premierminister i New Zealand.