Premierminister i racistisk udklædning: - Jeg er ked af det

Canadas premierminister, Justin Trudeau, undskylder for en udklædning til en skolefest i 2001, hvor hans ansigt er malet brunt.

Undskyldningen kommer, efter at det amerikanske magasin Time bragte et billede af ham fra festen.

Du kan se billedet her.

Det skriver flere internationale medier.

Billedet blev taget til en afslutningsgalla, hvor Trudeau var lærer. Temaet til festen var 'Arabiens nat'.

- Jeg skulle ikke have gjort det. Jeg burde have vidst bedre, siger Trudeau, der i dag er 47 år, ifølge CNN.

- Og jeg er meget ked af det.

Trudeau var til festen udklædt som en karakter fra Aladdin. Han havde blandt andet en turban på og var klædt i en kåbe.

Hans ansigt, hals og hænder er blevet malet mørkere.

- Nu anerkender jeg, at det var noget racistisk, jeg gjorde, siger Trudeau ifølge nyhedsbureauet AFP på et pressemøde.

Billedet nåede inden undskyldningen at vække debat og føre til kritik.

Blandt andre har lederen af Det Grønne Parti i Canada, Elizabeth May, på Twitter krævet en undskyldning.

Canada skal 21. oktober til valg, og premierminister Trudeau står svækket i hjemlandet, hvor flere kontroverser har plaget ham.

Politisk stjerne

Trudeau, som er gift og far til tre, er kendt som en politisk stjerne, som ofte er på forsiderne af de internationale aviser.

Men hans omdømme har især lidt skade efter en rapport, der konkluderede, at premierministeren brød de etiske retningslinjer, da han forsøgte at udøve pres mod sin daværende justitsminister, Jody Wilson-Raybould, i en sag om et korruptionsanklaget ingeniør- og byggefirma.

Flere medier sammenligner Trudeaus billede med en sag, som førte til politisk krise i den amerikanske delstat Virginia.

Her kom det blandt andet frem, at guvernør Ralph Northam tilbage i 1984 ved en fest var udklædt i såkaldt 'blackface' for at ligne sangeren Michael Jackson.

Ordet 'blackface' bruges om en nedladende og karikeret form for sminke, der første gang blev brugt i 1800-tallet for at efterligne sorte slaver.

