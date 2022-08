Premierminister-kandidat delte voldtægtsvideo

Giorgia Meloni er blevet anklaget for at føre en skamfuld valgkamp på baggrund af delingen af videoen

Søndag blev en 55-årig ukrainsk kvinde i den italienske by Piacenza overfaldet på et fortov af en asylansøger fra Guinea.

Episoden blev filmet af en person i en lejlighed, der havde udsigt til gaden.

Videoen delte Giorgia Meloni, der i øjeblikket fører valgkamp for at blive Italiens nye premierminister, på Twitter, og det har fået sindene i kog hos mange af hende politiske modstandere.

Det skriver CNN.

'Man kan ikke forblive tavs i lyset af denne episode om seksuel vold af en asylansøger mod en ukrainsk kvinde, der finder sted dagtimerne i Piacenza.'

'Et kram til denne kvinde. Jeg vil gøre alt, jeg kan, for at skabe tryghed i vores byer igen,' skriver hun til videoen på Twitter.

'Uanstændigt'

I kølvandet på tweetet er kritikken er haglet ned over Meloni fra hendes politiske modstandere.

'Det er uanstændigt at bruge billeder af voldtægt, og endnu mere når det er i forbindelse med en valgkamp,' skriver Enrico Lotte på Twitter, der er leder af socialdemokratiske parti Partito Democratico (Det Demokratiske Parti).

Men det er ikke kun politikere, der har rettet skarp kritik mod Meloni. Igiaba Scego, der er en prominent italiensk forfatter med somalisk baggrund, mener, at Meloni udnytter voldtægtsofret.

'Udnyttet som clickbait voyeurisme i stedet for at blive beskyttet. Denne valgkamp er skrækkelig,' skriver hun.

Kan blive premierminister

Giorgia Meloni er leder for det ekstremt højreorienterede parti Fratelli dItalia (Italiens Brødre), og i øjeblikket ligger hun i spidsen til at blive Italiens nye Premierminster.

Hun er blandt andet fortaler for en flådeblokade mod Nordafrika for at forhindre migranter i at sætte sejl.

På Facebook skriver Meloni, at hendes politiske modstandere har brugt voldtægten til at angribe hende frem for at tage stilling til det, hun kalder immigrationskrisen.

Asylansøgeren blev anholdt efter voldtægten, og han er varetægtsfængslet, mens politiet efterforsker sagen.

