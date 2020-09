Premierminister takker Mette Frederiksen

De seneste ugers debat om et muligt forbud mod omskæring er nået til Israel.

Ifølge et tweet den israelske premierminister Benjamin Netanyahu skrev lørdag, har han talt i telefon med Mette Frederiksen.

Her takkede han hende for at 'beskytte det jødiske samfund og traditionen for omskæring'.

Det sker, efter Mette Frederiksen torsdag meldte ud, at regeringen ikke går ind for et forbud mod omskæring.

Jødisk tradition

Netop hensynet til de danske jøder har vægtet højt hos statsminister Mette Frederiksen.

Det skrev hun torsdag i et opslag på Facebook:

'Skal netop Danmark være det første land i verden til at forbyde en central del af den kultur og de ritualer, der hører til det jødiske liv?

Og dermed – også selvom, det ikke er hensigten - at sende det signal, at jøder ikke er velkomne?'