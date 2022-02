Premierminister trækker sig efter fire dage

Perus premierminister, Héctor Valer, træder tilbage som premierminister i det sydamerikanske land efter blot fire dage på posten.

Det bekræfter premierministeren selv lørdag.

Afgangen kommer, efter at 63-årige Héctor Valer er blevet beskyldt for vold mod sin hustru og datter.

Perus præsident, den tidligere skolelærer Pedro Castillo, skal nu udpege nye ministre som følge af Valers afgang.

Castillo sidder i spidsen for den tredje regering på blot seks måneder. Hans seneste mangler stadig at blive godkendt gennem en kongresafstemning.

Det britiske medie The Guardian skriver, at der allerede, få timer efter at Héctor Valer blev udpeget som premierminister, dukkede politirapporter op om ham.

I rapporterne, der er fra 2016, beskylder hans datter og nu afdøde hustru ham for vold.

Hans datter har blandt andet sagt, at han skulle have slået og sparket hende 'i ansigtet og andre dele af kroppen'.

Héctor Valer har afvist beskyldningerne og sagt, at politirapporterne er falske.

- Jeg er ikke, hvad anmeldelsen på politistationen siger, sagde han torsdag på en pressekonference.

- Jeg irettesatte min datter, som enhver forælder gør i sit eget hjem. Ikke én gang, men mange gange. Disse irettesættelser tror jeg, har hjulpet min datter til at blive kirurg, har Valer udtalt.

Den peruanske præsident Castillo skal nu finde landets fjerde premierminister på seks måneder.

Den første premierminister under Castillos ledelse var en partileder fra den yderste politiske venstrefløj. Han blev i oktober erstattet af en mere moderat politiker, inden Héctor Valer blev indsat tidligere denne uge.