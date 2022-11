Presset Trump: - Hans folk sked i bukserne

Donald Trump er sur og presset, og han bliver næppe i bedre humør, når han læser aviser eller tænder for Fox News.

Den tidligere præsident bliver nemlig slagtet.

Tidligere taleskriver for George W. Bush og nuværende ekspert på Fox News Marc Thiessen kalder det for en katastrofe.

- Midtvejsvalget er en brændende anklage imod Republikanerne. Partiet er nødt til at kigge sig selv meget dybt og med selvindsigt i spejlet, fordi det her er en absolut katastrofe, siger han til Fox News.

Ron DeSantis spås til at være en mand, der kan gå direkte mod Donald Trump i kampen om at være Republikanernes præsidentkandidat og natten til onsdag genvandt han sikkert posten som guvernør i Florida Trumps formentligt største rival i kampen for at blive Republikanernes præsidentkandidat vandt stort i Florida

Sked i bukserne

Også korrespondent i Det Hvide Hus Jacqui Heinrich melder om store problemer for Donald Trump. Hendes kilder fortæller, at kilder i partiet nu har indset, at de har et problem. Og han hedder Donald Trump.

Også senior writer på National Review Michael Brendan Dougherty kommer med sin kritik, der påpeger, at alle Trumps egne folk har fejlet.

Annonce:

'På mine GOP-kanaler (GOP er forkortelse for Republikanerne red.) er der en vrede rettet imod Trump, som jeg aldrig har set før. Den eneste, han angreb før valget, var Ron DeSantis, og han var valgets klare vinder, mens alle hans folk sked i bukserne', skriver han.

Her henviser han blandt andet til Pennsylvania, hvor Joe Biden brugte mange timer på at føre kampagne for John Fetterman. Han var oppe imod Trump-opfindelsen Dr. Mehmet Oz, der endte med at lide et smerteligt nederlag.

Også i Arizona ser Mark Kelly ud til at slå Republikanernes Blake Masters, mens Trump og co. også har problemer i Nevada. Hundredtusindvis af stemmer mangler fortsat at blive talt op. Her er der stort set død løb i en stat, som Republikanerne så ud til at vinde sikkert.

Artiklen fortsætter under billedet ...

John Fetterman ligner ikke den klassiske politiker, men han havde et forrygende resultat i Pennsylvania, hvor han slog Dr. Oz. Foto: Quinn Glabicki/Ritzau Scanpix

Burde være bedre

Ifølge professor i statskundskab på Aarhus Universitet Derek Beach burde Republikanerne have fået et bedre valg med den økonomiske krisesituation i USA og en upopulær præsident in mente.

Annonce:

- Så siger historien, at så burde de have vundet forholdsvis stort. Det har de ikke gjort, og der er noget, der tyder på, at der er en fløj af partiet og særligt en mand, der har skylden, og det er Donald Trump, siger han til Ritzau.

Han understreger, at det stadig er meget tidligt, og at det er et blandet resultat.

Men der tegner sig flere steder et billede af, at vælgerne har valgt nogle af de kandidater, som får opbakning fra forhenværende præsident Donald Trump, fra.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix

Lover stor nyhed

Ifølge samme rådgiver vil skuffelsen dog ikke få Trump til at udsætte sin forventede udmelding om, hvorvidt han melder sig som præsidentkandidat til valget i 2024, da det vil være 'for ydmygende at udsætte'.

Trump har lovet at komme med 'en meget stor nyhed' 15. november fra sit hjem i Florida, ligesom han også har kaldt det 'meget, meget, meget sandsynligt', at han vil stille op igen.

Donald Trumps overdådige hjem i Florida er blot en lille del af den overdådige luksus, han nyder. Læs mere om resten her.