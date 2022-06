Prins kritiserer regeringens plan: Rædselsfuld

Den britiske prins Charles har efter sigende kaldt regeringens plan om at sende asylansøgere til Rwanda for 'rædselsfuld'.

Den britiske tronfølger skal i privat sammenhæng have kritiseret planen i stærke vendinger.

Det siger en unavngiven kilde til de britiske aviser The Times og Daily Mail. Det skriver The Guardian.

- Prins Charles sagde, at han var mere end skuffet over politikken. Han sagde, at han mener, at regeringens tilgang er rædselsfuld. Det var tydeligt, at han ikke var imponeret over regeringens valgte retning, siger kilden.

En talsperson for det britiske kongehus understreger, at prinsen er politisk neutral.

- Vi vil ikke kommentere formodede anonyme private samtaler med Prinsen af Wales, bortset fra at gentage at han forbliver politisk neutral.

- Politiske beslutninger bliver taget af regeringen, siger talspersonen ifølge The Guardian.

Talspersonen afviser imidlertid ikke, at prins Charles er imod politikken.

Det første fly, som skal flyve asylansøgere fra Storbritannien til Rwanda, kan lette som planlagt tirsdag. Det afgjorde den britiske højesteret fredag.

Afgørelsen kan dog appelleres.

Premierminister Boris Johnsons regering meddelte i april, at man ville sende nogle af de personer, der søger asyl i Storbritannien, til det centralafrikanske land.

Planen er blevet mødt af kritik både fra Johnsons eget konservative parti, modstandere og ngo'er.

Den britiske regering har afvist kritik om, at tiltaget mangler medmenneskelighed. Ifølge regeringen er det værre at fremme et system, hvor mange asylansøgere bliver udnyttet af menneskesmuglere.

Danmark har i lighed med Storbritannien en plan på tegnebrættet om at sende asylansøgere til Rwanda.

De Radikale har truet med at trække støtten til regeringen, hvis den fører planen ud i livet.

Men regeringen fortsætter alligevel med at arbejde ad den sti. Det understregede udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) fredag.