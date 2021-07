Problemer i baglandet: Paludan stifter nyt søsterparti

Rasmus Paludan har stiftet et nyt søsterparti for at samle vælgererklæringer ind til Stram Kurs efter et bittert pengeopgør med indehaveren af det nu tidligere søsterparti

Rasmus Paludan er ikke længere velkommen i partiet Hard Line, som han ellers har været frontfigur for.

Sådan lyder beskeden fra John Lydeking Andersen, der tidligere var en af den kontroversielle debattørs nærmeste betroede.

I mellemtiden har Paludan stiftet et nyt søsterparti og kalder opgøret med John Lydeking Andersen for 'passé'.

John Lydeking Andersen fortæller om et bittert pengeopgør mellem ham og Rasmus Paludan. Privatfoto

Da Stram Kurs i 2020 blev forbudt at samle vælgererklæringer ind, blev søsterpartiet Hard Line stiftet, som Paludan blev repræsentant for og Lydeking Andersen indehaver af.

Siden er både venskabet og det politiske arbejde gået i stykker på grund af et bittert pengeopgør, forklarer John Lydeking Andersen:

- Jeg har et udstående med Rasmus i forbindelse med udlæg for noget politisk arbejde for Stram Kurs, og fordi jeg reddede røven på ham til en demonstration, hvor PET havde forladt ham. Det har han svært ved at tilbagebetale mig, siger han og fortsætter:

- I dag (tirsdag, red.) lød det så, at Rasmus ikke vil betale pengene. Det havde jeg allerede forudset, fordi Rasmus jo har set sig sur på alle. Da jeg så fik den besked, skrev jeg på nogle internetfora, at Hard Lines bestyrelse enstemmigt har besluttet at ekskludere Rasmus Paludan for illoyalitet. Det er selvfølgelig lidt ironisk ment, fordi der ikke er nogen bestyrelse. Det er bare mig.

Men den beslutning kan han ikke træffe, lyder modsvaret fra Rasmus Paludan.

- John kan ikke ekskludere nogen fra Hard Line, da det fremgår i Hards Lines vedtægter, at bestyrelsen i Hard Line udgøres af den til enhver tid siddende rigsledelse i Stram Kurs. Og den har han ikke været en del af siden januar. Det har jeg gjort ham opmærksom på i en sms.

- Indsamlingen (af vælgererklæringer, red.) har jo stået stille i et halvt år. Der er ikke sket noget, og blandt andet derfor sørgede jeg jo for at få registreret et nyt partinavn - nemlig Nej til Islam i Danmark - for nogle måneder siden. Derfor kan man sige, at det her er passé.

Afviser anklager

Paludan kalder videre gældskravet mod ham for absurd.

- Han fik en instruks for en måneds tid siden om, at han skulle udpege en anden person, som vi havde valgt, til at stå som indehaver af Hard Line over for valgnævnet. Han reagerede så ved at sige, at han kun ville gøre det, hvis han fik en masse penge af Stram Kurs. Jeg skylder ham ikke personligt nogen penge, men det er ret absurde krav. Blandt andet vil han have, at vi skal betale en bøde, som han fik for vold. Vi betaler jo ikke bøder for folk, der begår vold. Vi er er modstandere af vold.

- Så vil han også have penge for, at han kørte til rigskongressen sidste år, og der kan man bare sige, at hvis han skal have betaling for det, skal alle jo have betaling for det. Vi kan ikke gøre forskel på folk, og derfor er adskillige af hans krav helt hen i vejret, lyder det fra Paludan.

John Lydeking Andersen understreger over for Ekstra Bladet, at han ikke har fået en dom for vold, men derimod en bøde på 3000 kroner for at have indladt sig på slagsmål.

Båndet mellem Hard Line og Stram Kurs er nu endeligt kappet.

På Stram Kurs' Facebook-side opfordrer Paludan tilhængere til at give deres vælgererklæring til det nye søsterparti Nej til Islam i Danmark.

- Vi samler kun vælgererklæringer ind gennem Nej til Islam i Danmark nu, bekræfter Paludan over for Ekstra Bladet.