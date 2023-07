Problemerne i sundhedssektoren overrasker sundhedsministeren

Ingen kan vist efterhånden være i tvivl om, at det danske sundhedsvæsen er under pres.

Men alligevel er situationens alvor kommet bag på indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), der har siddet på posten siden december.

- Jeg må erkende, at jeg er blevet dybt overrasket over omfanget og dybden af de problemer, vi står i, siger hun i et interview i søndagens Jyllands-Posten.

Hun henviser særligt til kræftsagen fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Sagen udspringer af historier fra DR, der har kunnet afdække, hvordan patienter har ventet for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital (AUH).

I alt ventede 313 patienter for længe i perioden fra januar 2022 til og med februar i år.

Det har føret til hospitalsdirektørers fyringer, mens læger, en regionsdirektør og en koncerndirektør har sagt op.

Og i sidste uge blev to afdelingschefer på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH fritaget fra tjeneste.

Oven på kræftskandalen har regionerne etableret et samarbejde om nogle af de mest alvorlige kræftsygdomme, blandt andet mave-tarmkræft og lungekræft.

I 2022 blev kun 74 procent af de registrerede kræftpakkeforløb gennemført inden for standardforløbstiden. Det er det laveste antal nogensinde.

Tallene skal ses i forhold til, at der var over 160.000 pakkeforløb, og at antallet af kræftpakkeforløb siden 2016 er steget med 30 procent.

Tilbage i marts præsenterede Sophie Løhde en genopretningsplan for kræftområdet.

I den indgår som et centralt punkt, at regionerne i større omfang skal bruge kapaciteten på tværs af landet.