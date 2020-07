Prodemokratiske kandidater udelukkes fra valg i Hongkong

12 oppositionskandidater får ikke lov til at stille op ved det lokale parlamentsvalg i Hongkong, som skal afholdes i september.

Det oplyser regeringen i Hongkong torsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Regeringen truer med, at flere prodemokratiske kandidater indenfor den nærmeste fremtid kan blive udelukket fra valget.

En af de diskvalificerede kandidater er Joshua Wong, som er en af Hongkongs mest fremtrædende aktivister.

Han anklager regeringen for med diskvalificeringen at udvise 'komplet ringeagt' over for borgerne i Hongkong. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Regeringen begrunder omvendt sin beslutning med, at en række holdninger ikke stemmer overens med arbejdet for at værne om Hongkongs konstitution. Det skriver Reuters.

Det gælder eksempelvis, hvis man taler for øget selvbestemmelse i Hongkong eller indgriben fra fremmede regeringer.

Derudover gælder det, hvis man 'udtrykker modstand' over for den nye såkaldte sikkerhedslov, som Kina har indført i Hongkong.

Den omstridte lov forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid.

Regeringen i Hongkong afviser, at diskvalificeringen af kandidater er et tegn på 'politisk censur, restriktioner på ytringsfriheden eller en krænkelse af retten til at stille op til valg'.

Natten til torsdag dansk tid anholdt politiet i Hongkong fire yngre studerende for mistanke på brud på sikkerhedsloven.

Det er første gang, at den nyligt vedtagne lov er blevet brugt til anholdelser, som ikke har forbindelse til demonstrationer.

Anholdelserne har skabt vrede og fordømmelse fra ngo'er.

Politiet har oplyst, at de fire anholdte er mistænkt for at være involveret i en gruppe på internettet, som kæmper for et uafhængigt Hongkong.

Hongkong hører under Kina under devisen 'et land, to systemer'.

Hongkong har blandt andet sit eget retssystem. Indbyggerne har flere rettigheder end borgerne i Kina. Men det politiske system er ikke fuldt ud demokratisk.

FN har udtrykt bekymring for, at loven kommer til at få store konsekvenser og betyde store forandringer for indbyggerne i Hongkong.