Producenter skal betale for at producere engangsplast

Jo mere engangsplast virksomheder producerer, jo mere skal de betale. Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget at lægge ansvaret for emballage og engangsplast over på producenten frem for på husholdningerne.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse lørdag.

- Forureneren skal betale. Derfor er det virksomhederne og ikke borgerne, der skal betale for de stigende mængder emballage, der ender i vores skraldespande, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Ifølge ministeriet vil det betyde en CO2-reduktion på 120.000 ton i 2030. Det vil også betyde en besparelse for hver husholdning på 600 kroner i affaldsgebyr eksklusiv moms per år.

Aftalen er indgået mellem S-regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet. Der er tale om den danske udmøntning af en aftale indgået i EU.

Miljøordfører for Det Konservative Folkeparti Mona Juul kalder det 'et fælles europæisk træk på bedre miljødesign af emballager'.

- Virksomhederne ved, at grøn omstilling er et vigtigt konkurrenceparameter, der er kommet for at blive. Mange danske virksomheder er allerede godt i gang med at omstille til mere bæredygtige emballager, siger hun.

Danmark er et af de sidste lande i EU til at indføre udvidet ansvar til producenterne. Tiltaget træder i kraft 1. januar 2025, hvor alle EU-lande senest skal indføre kravet.

Mette Hoffgaard Ranfelt, der er miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, mener, at det er en fejl ikke at indføre stramningerne allerede nu. Det skriver Plastic Change i en pressemeddelelse.

Danmark er nemlig det land i EU, der producerer mest affald per indbygger ifølge statistikkontoret Eurostat.

Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, er heller ikke tilfreds.

- Lige her havde vi ellers chancen for at være det grønne foregangsland, vi så gerne vil være. Men der er ingen gulerod til de virksomheder, der ønsker at gå forrest i den grønne omstilling, siger Lone Mikkelsen.

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), der er en interesseorganisation og fagforening for blandt andet ingeniører i Danmark, skriver i en pressemeddelelse, at aftalen er for ukonkret.

- Det giver ingen garantier for en egentlig nedbringelse af mængden af dårlig emballage, siger Aske Nydam Guldberg, der er næstformand i IDA.