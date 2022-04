Professor: Få industrien over på el og drop gasfyr i huset

Det er en god idé at firedoble strømmen fra sol og vind, sådan som regeringen foreslår det. Det kan være med til at fjerne afhængigheden af russisk gas.

Men det er ikke nok i sig selv.

Danmark er ikke særlig afhængig af russisk gas i elsystemet, fortæller professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

- Jeg vil anbefale, at man i kombination med vedvarende energi sikrer langt mere fjernvarme. Og sikrer, at vi elektrificerer 70 procent af industrien.

- Så kommer vi i en situation, hvor vi kan være netto storeksportør af biogas og naturgas. Og også vind og sol, siger han.

Regeringen vil tirsdag fremlægge et udspil, der skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas.

Ifølge DR er et af forslagene, at Danmark skal gave fire gange så meget strøm fra solceller og vindmøller.

Det kan ifølge Brian Vad Mathiesen godt lade sig gøre. Men i øjeblikket tager det meget lang tid.

Så man bør lave faste procedurer, der kan forkorte, hvor lang tid det tager, at opføre vind- og solprojekter.

Desuden advarer han om, at man 'går hen over borgere og de lokale lodsejere'.

- Jeg så gerne, at man sikrer, at der er et langt mere lokalforankret system og et lokalt ejerskab.

- Derfor mener jeg, at loven for vedvarende energi skal laves om, sådan at man i højere grad giver et incitament til, at man lokalt ejer landvindmøller og solceller, siger han.

Og så er der et stort potentiale i at bruge pladsen på landets tage. Man kan ifølge professoren dække hele Danmarks elforbrug, hvis man sætter solceller op på tagene af alle større industribygninger.

Og med det behøver man heller ikke udbygge elnettet, fortæller Brian Vad Mathiesen.

SF og Venstre foreslår mandag i fælles energiudspil, at landets husstande dropper gasfyr og får varmepumper og fjernvarme i stedet.

Og så skal industrien bruge biogas i stedet for naturgas.

Omstillingen kan ifølge Brian Vad Mathiesen godt lade sig gøre på fem til seks år.

Hvis altså man får fjernet gasfyrene fra husstandene og elektrificeret store dele af industrien.

På den måde vil Danmark kun bruge mellem 20 og 25 procent af, hvad man gør nu, og så vil der være biogas nok, fortæller han.