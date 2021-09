Professor: Forsvarsminister brød loven under Ærø-besøg

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) brød loven, da hun under et besøg på Ærø 15. august blev sejlet til øen af et af Marinehjemmeværnets fartøjer.

Det vurderer Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, over for B.T.

- Det er ulovligt, når forsvarsministeren tager et marinefartøj til et privat besøg i hendes parti på Ærø. Hvis en minister skal transporteres rundt af Forsvarets fartøjer, så skal det være relateret til hendes arbejde som minister. Det var besøget på Ærø ikke, siger han til B.T.

Trine Bramsen var blandt andet på Ærø for at besøge øens borgmester, Ole Wej Petersen (S).

Forsvarsministeriet skriver dog i et svar til avisen tirsdag, at Bramsen også var på besøg som minister, da hun var inviteret af Marinehjemmeværnet i Svendborg.

Men det holder ikke, mener Sten Bønsing.

Han henviser til en mail fra ministerens særlige rådgiver til Ærøs borgmester, som B.T. har fået aktindsigt i.

Her lyder det 17. juni, at 'Vi prøver om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke være forsvarsrelateret'.

- Ministeren kan ikke planlægge et privat møde og herefter opfinde en tur med et marinefartøj til lejligheden. Faktorernes orden er afgørende her, siger Sten Bønsing.

Bent Greve, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, kalder Bramsens ageren for 'ufornuftigt'.

- Det er afgørende, at befolkningen har tillid til landets politikere. Det lægger ministeren ikke op til her ved at bruge et marinefartøj til noget privat, siger han til B.T.

Tirsdag skrev Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, på Facebook, at han kalder Trine Bramsen i samråd på baggrund af B.T.'s dækning af sagen.

Forsvarsministeren fastholder i en skriftlig kommentar, at hun var på besøg hos Marinehjemmeværnet i embeds medfør.

- På baggrund af en invitation fra Marinehjemmeværnet var der planlagt et besøg i foråret 2020. Det blev aflyst grundet corona. Det var det besøg som i stedet fandt sted søndag 15. august.

- Ministeriet kan bekræfte, at besøget er arrangeret og forløbet efter gældende forskrifter, siger Trine Bramsen.

Forsvarsministeriet har torsdag morgen yderligere oplyst:

- Forsvarsministeriets minister- og ledelsessekretariat har forestået planlægningen af forsvarsministerens besøg hos Marinehjemmeværnet.

- I samarbejde med Marinehjemmeværnet blev det besluttet, at besøget, herunder forevisning af skib og materiel samt samtale med besætningen, inkluderede sejlads til og fra Ærø.

- Det bemærkes i øvrigt, at forsvarsministeren ikke er en del af planlægningen af besøg. Den foretages af ministersekretariatet, skriver ministeriet.

Sten Bønsing skriver i en mail til Ritzau, at de detaljerede oplysninger om besøget fra ministeriet ikke ændrer på hans vurdering af, at Trine Bramsen har overtrådt loven.

