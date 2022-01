Professor kalder statsministers grønne flymål realistisk

Det er realistisk, at Danmark vil kunne lade kunder flyve helt grønt med indenrigsfly i 2030.

Sådan lyder det fra Henrik Wenzel, der er professor i grøn omstilling ved Syddansk Universitet.

- Tidsfristerne er realistiske. Det er det helt rigtige at gøre, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte i sin nytårstale lørdag, at kunder i Danmark skal kunne tilvælge grønne indenrigsfly i 2025, og at de skal kunne flyve helt grønt med indenrigsfly i 2030.

Der mangler dog incitament til, at branchen kan sætte gang i de grønne fly, mener Henrik Wenzel.

- Det handler simpelthen om, at man finder en model, hvor man tillader at lægge en klimaafgift på flybilletten, siger Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet.

Det er derfor et politisk problem, mener han.

- Det har der tidligere været noget bøvl med at få lov til af regeringen, da man ikke historisk politisk bare kan lægge afgifter på.

Regningen skal ligge hos forbrugeren, siger han. Men den vil være lille, understreger han.

- Det er måske 50 kroner ekstra hver vej. Det er ingenting i forhold til, at tog i forvejen er dyrere, siger Henrik Wenzel.

2025 er tre år væk, og derfor er det med at få sat skub i papirarbejdet, siger Tejst Laustsen Jensen, der er direktør i Brintbranchen.

Brintbranchen er en brancheorganisation for nogle af de selskaber, der potentielt skal kunne levere brændstof til de grønne fly.

- Man kan godt nå det, men det er klart, at vi skal ikke bruge to år på at tænke og lave en rapport om, hvordan vi gør. Derfor haster det allerede fra på mandag med, at vi skal finde ud af, hvad der skal til for at skabe det flow til at generere grønt brændstof, siger Tejst Laustsen Jensen.

- Det skal gå stærkt, og derfor skal vi som producenter også kende rammevilkårene, hvis vi skal ud og foretage store investeringer.