Professor: Ny stemmeseddel garderer ja-siden mod kritikere

Det er et klogt træk at ændre formuleringen på stemmesedlen, når danskerne 1. juni skal afgøre, om EU-forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller ej.

Det siger Thorsten Borring Olesen, der er professor på Aarhus Universitet og blandt andet beskæftiger sig med EU-folkeafstemninger.

- Det undrede mig første gang, jeg så spørgsmålet, at man havde valgt den her brede formulering om det europæiske forsvarssamarbejde i stedet for det mere præcise EU-forsvarssamarbejde, siger han.

- Det der med, om man så vil skrive ordet 'forbehold' ind, er en politisk prioritering. Jeg mener selv, at hvis du tilføjer 'EU' og i øvrigt beholder spørgsmålet, som det er, er det ganske klart.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fortæller, at man ændrer formuleringen på stemmesedlen til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, så både ordene 'EU' og 'forbehold' optræder.

Formuleringen kommer nu til at lyde:

'Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?'.

- Regeringen har haft en intention fra starten af, og det er at gøre spørgsmålet så let og forståeligt som muligt.

- Så nu håber jeg, vi kan diskutere, hvorfor det er vigtigt, at Danmark er med i det europæiske forsvarssamarbejde i en tid, hvor Rusland truer vores sikkerhed i en grad, der ikke er set i nyere tid, siger Jeppe Kofod.

Thorsten Borring Olesen påpeger, at ja-siden garderer sig mod alt for meget kritik og larm fra nej-siden op til den 1. juni.

- Ved at gøre det her garderer ja-siden sig mod nej-sidens argumenter om, at man fifler eller manipulerer.

- Og så synes jeg også grundlæggende, at det simpelthen er mere præcist at sætte ordet 'EU' ind, siger han.

Han tror dog ikke, selve formuleringen betyder alt for meget, når danskerne står i boksen.

Det har netop været argumentet for statsminister Mette Frederiksen (S) indtil nu for ikke at ændre på formuleringen.

- Jeg tror egentlig, de fleste, der går i stemmeboksen til den tid, vil vide, hvad vi stemmer om, siger han.