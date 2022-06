Professor: Putin har mistet grebet

I den her video kan du få et overblik over flere af de nyeste udviklinger i krigen i Ukraine. Blandt andet har Putin givet hele skylden for fødevare- og energikrisen til EU

Siden magtovertagelsen i 2000 har Vladimir Putin strammet sit greb betydeligt om magten i Rusland.

Men krigen i Ukraine har tæret på eliten, som får indefrosset midler og konfiskeret deres superbåde, mens mødre og fædre får deres unge sønner hjem i kister.

Det har fået modstanden mod præsidenten til at vokse markant i Rusland.

Rusland har præventivt slået en aggression tilbage. Det var en tvungen, rettidig - og den eneste rigtige - beslutning, sagde Putin blandt andet i sin tale til nationen på på årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazityskland Putin: Derfor invaderede vi Ukraine.

Den manglede succes i Ukraine får dog ikke Putin til at ryste på hånden. Han har ingen planer om at trække de russiske styrker ud lige foreløbigt.

Det vækker ikke stor begejstring hos den militære og politiske top i Rusland, mener Lawrence Freedman, professor emeritus ved Institut for Krigsstudier ved Kings College London.

'Det er nu en udbredt opfattelse i Vesten, at han ikke vil trække sig fra krigen med Ukraine, og hvis det går dårligt, vil han angribe. Sådan en mand må ikke provokeres. Ikke desto mindre begynder glansbilledet at knække. Bag al praleriet mister han grebet om magten', skriver Freedman således i en analyse.

Han peger især på den manglende militære udvikling under krigen i Ukraine samt Putins tale under St. Petersborgs Internationale Økonomiske Forum, som blev hacket.

'Selvom han pralede med, hvor godt økonomien vil modstå stormen (fra Vestens sanktioner, red.), viser selv officielle prognoser, at økonomien vil skrumpe i år med omkring otte procent, mens uofficielle estimater går så højt som 15 procent', skriver Freedman videre.

Putins tale blev 17. juni udskudt med flere timer. Foto: Anton Vaganov/Ritzau Scanpix

Presset på flere fronter

Mens Rusland kæmper for at vinde frem i Ukraine, bliver landet også presset på andre fronter. Det lille russiske landstykke ud til Østersøen Kaliningrad er nemlig i denne uge blevet en hovedpine for Putin.

Årsagen er, at Litauen har forbudt, at varer, der er sanktioneret af EU, kan transporteres til og fra den russiske enklave Kaliningrad via Litauen.

Det har fået tidligere KGB-spion Nikolai Patrushev, der i dag sidder i det russiske sikkerhedsråd, til at udtale, at Litauens 'fjendtlige handlinger' viser, at Rusland ikke kan stole på Vesten.

Patrushev fortæller, at der arbejdes på at finde 'passende foranstaltninger' mod Litauen.

- Konsekvenserne vil have en alvorlig, negativ indvirkning på befolkningen i Litauen, lyder det.

Litauen forsvarer forbuddet med, at de blot implementerer sanktioner, som af nedlagt af EU for at straffe Putin for invasionen af Ukraine.

Kaliningrad ligger imellem Polen og Litauen.

