Profil forlader Socialdemokratiet

I godt og vel 30 år har den tidligere borgmester i Bornholms Kommune Winni Grosbøll været medlem af Socialdemokratiet. Men nu er det slut.

Winni Grosbøll har nemlig meldt sig ud af partiet for noget tid siden. Det oplyser hun til BornholmsTidende.

Den nu tidligere S-profil var borgmester i Bornholms Kommune fra 1. januar 2010 til 31. december 2020, efter hun meldte ud, at hun ville forlade posten til fordel for en stilling som direktør i Friluftsrådet.

Stillingen i brancheorganisationen er ifølge den bornholmske avis også en af årsagerne til udmeldelsen. Til mediet fortæller hun blandt andet, at hun i sit nye job har behov for at arbejde mere tværpolitisk.

Men uenigheder med Socialdemokratiets linjer har tilsyneladende også fyldt i overvejelserne for Winni Grosbøll. Ifølge den tidligere borgmester har hun i mange år ikke været enig med Socialdemokratiets udlændingepolitik.

Derudover har hun ikke været enig i statsminister Mette Frederiksens måde at lede en socialdemokratisk mindretalsregering på.

- Summen af de ting, som jeg var uenig med partiet om, var til sidst større og vejede tungere end de ting, som jeg var enig i. Da jeg ikke mere var valgt på et mandat af bornholmerne, var jeg fri til at gøre det, som jeg havde overvejet i en rum tid, siger Winni Grosbøll til BornholmsTidende.

Winni Grosbøll understreger, at udmeldelsen af Socialdemokratiet intet har at gøre med partiskatten. Hun fik nemlig et eftervederlag på knapt en million kroner, der er svarende til et års borgmesterløn, da hun forlod posten.