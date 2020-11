Prognoser: Joe Biden vinder Michigan

Ifølge prognoser fra tv-stationerne fra bl.a. CNN og NBC News har den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, vundet præsidentvalget i delstaten Michigan.

Dermed står han til at få delstatens 16 valgmænd og er dermed et skridt tættere på at nå de 270 valgmænd, der skal til for at blive præsident.

Hverken Joe Biden eller den siddende præsident, republikaneren Donald Trump, har her sent onsdag dansk tid endnu vundet nok stater til at sikre sig de 270 valgmænd.

Der udestår stadig resultater i blandt andet delstaterne Pennsylvania, Nevada og Georgia.

Modsat tv-stationerne kan nyhedsbureauet AP og tv-stationerne Fox News og CBS News ikke på baggrund af deres prognoser udelukke, at præsident Trump kan vinde Michigan.

Det er ikke kun Michigan, som de amerikanske medier er uenige om. Fox News og AP mener eksempelvis ikke, at Donald Trump kan vinde i Arizona. Her er CNN, NBC News og CBS News uenige - de vil ikke udelukke, at Trump kan vinde i Arizona.

Derfor har de forskellige medier også forskellige opgørelser over, hvor mange valgmænd Joe Biden og Donald Trump ender med at få.

CNN, ABC News og NBC News giver Joe Biden 253 valgmænd mod enten 213 eller 214 valgmænd til Donald Trump.

CBS News' opgørelse viser 237 valgmænd til Joe Biden og 213 valgmænd til Donald Trump.

I Fox News og AP's opgørelse står Donald Trump til 214 valgmænd, mens Joe Biden står til 248 valgmænd.

Selv hvis man sammentæller alle de stater, som de forskellige tv-stationer mener, at Joe Biden allerede har vundet, når man endnu ikke op på 270.

Længe var staten Michigan i demokratiske hænder, men ved valget i 2016 ændrede det sig, da Trump vandt den med kun 11.000 stemmer svarende til 0,2 procent af stemmerne.

Det var derfor også forventet, at det kunne blive tæt igen ved dette valg - og denne gang ryger delstaten altså ifølge medierne tilbage til Demokraterne.

I strid med prognoserne har Trump ved 23-tiden onsdag dansk tid på Twitter sejr i bl.a. Michigan. Han skriver i et opslag på Twitter, at det er hans opfattelse, at han også har vundet i Pennsylvania, Georgia og North Carolina.

