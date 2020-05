Protest vækker opsigt: Vender ryggen til premierminister

I Belgien er premierminister Sophie Wilmes en upopulær skikkelse hos de ansatte i landets sygehusvæsen.

Det fik den 45-årige statsleder i den grad at føle, da hun lørdag aflagde et officielt visit på Universitetshospital Saint Pierre i hovedstaden Bruxelles.

Her havde sygehusets ansatte taget position i to rækker foran hospitalet, da den sorte ministerbil rullede ind på området. Men i stedet for at følge med i Sophie Wilmes' ankomst, vendte de ryggen til premierministeren. Et klart signal til Belgiens leder.

Stor utilfredshed

Sundhedssektorens ansatte er nemlig stærkt utilfredse med regeringens håndtering af den nuværende coronakrise.

Budgetnedskæringer, lave lønninger og mangel på kvalificeret personale mener de, har sat sygehusene under et unødvendigt hårdt pres.

Premierministeren havde derfor varslet, at hun ville drage på hospitalsbesøg for at åbne dialogen med det utilfredse sundhedspersonale. I stedet blev hun mødt af en larmende stilhed.

- Mine tropper har været igennem hele følelsesregisteret. Der er træthed, og på mange måder en del angst. Jeg tror, at de havde brug for at sende et klart signal, siger hospitalsdirektør Philippe Leroy til The Brussels Times.

#BELGIUM - Protest against the Prime Minister Sophie Wilmes, hospital St. Pierre in Brussels.#coronavirus pic.twitter.com/fFsfgtfHKd — Ali Özkök (@Ozkok_A) May 16, 2020

Nøglerolle

Netop Universitetshospital Saint Pierre har spillet en nøglerolle i kampen mod coronavirus i Belgien.

Sygehusets ansatte har i månedsvis kæmpet i første række mod epidemien, som indtil videre har kostet 9.052 belgiere livet - en stor del har været indlagt på hospitalet i hovedstaden.

Derfor var der også plads til selvransagelse hos premierminister Wilmes, da hun på et efterfølgende pressemøde kommenterede sundhedspersonalets protest mod hendes regering.

- Intet vil være uændret efter denne krise. Vi er nødt til at revurdere betydningen af sundhedsvæsenets personale, lød det fra Sophie Wilmes.

Hun understregede samtidigt yderligere behov for, at regeringen indleder en konstruktiv dialog med sundhedssektoren.

Protesten har delt vandene i Belgien. Mens mange bakker personalet op, har landets indenrigsminister, Marie-Christine Marghem, kaldt de ansatte for 'små børn, der ikke får alt, hvad de vil have'.

Belgien er et af de lande i Europa, der pr. indbygger er hårdest ramt af virusudbruddet. 55.000 mennesker er registreret med smitte i landet, der har lige over 11 millioner indbyggere.