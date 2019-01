Protester mod Maduro fortsætter i Venezuela

Protester fortsætter mod præsident Nicolas Maduro i Venezuela, hvor borgere samledes mindst 30 steder til demonstrationer i Caracas, der er hovedstaden.

De fleste demonstrationer har fundet sted i mere dårligt stillede bydele, hvor demonstranter spærrede gader af og satte ild til affald ifølge Social Conflict Observatory, der er en ikkestatslig organisation.

Sikkerhedsstyrkerne har flere steder brugt tåregas i forsøget på at sprede demonstranterne, lyder beretningen fra NGO'en, der arbejder med at observere socialrelaterede konflikter i landet.

Demonstrationerne finder sted under et døgn efter, at soldater fra nationalgarden mandag forsøgte at kuppe præsident Maduro. Kupforsøget mislykkedes dog, og 27 soldater blev anholdt.

Landets forsvarsminister meddelte sent mandag aften dansk tid, at de ansvarlige for "mytteriet" vil få "den fulde kraft af lovens lange arm at føle".

Soldaterne angreb først en kontrolpost i hovedstaden. Her tog de fire soldater til fange og tog deres våben.

I en video opfordrede kupmagerne kort tid efter borgerne i Venezuela til at gå på gaden for at protestere. De lykkedes kupmagerne at samle flere demonstranter.

De satte ild til skraldecontainere og blokerede vejene, så politiet ikke kunne komme forbi.