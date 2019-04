Protestindsamling mod Paludan fortsætter efter millionen

På mindre end fem dage har en protestindsamling mod islamkritikeren Rasmus Paludan indsamlet mere end én million kroner.

Det viser en optælling på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside natten til søndag.

Indsamlingen blev startet af Nicolai Würtz, der til daglig er tv-producent. Han oprettede den, fordi han følte sig provokeret af den racismedømte Paludans kritik af muslimer og af hans afbrænding af koraner.

Den seneste uge har der været voldelige optøjer i og omkring København i forbindelse med Paludans demonstrationer. Her ynder han at sætte ild til koraner og tale kritisk om muslimer og islams rolle i Danmark.

Som modreaktion på Paludans ytringer satte Würtz gang i indsamlingen hos Dansk Flygtningehjælp, og den fik hurtigt stor opmærksomhed. Efter tre dage havde indsamlingen rundet 500.000 kroner.

Klokken 09.30 søndag var der indsamlet 1.099.860 kroner. Et beløb, der fuldstændig overvælder kommunikationsdirektør i Dansk Flygtningehjælp Annette Spanggard.

- Vi har faktisk ikke oplevet noget lignende før. Derfor er vi ganske overvældede over både responsen og den pludseligt opståede indsamling til vores formål. Vi er overraskede og meget glade, siger hun.

Til den årlige landsindsamling oplyser Spanggard, at Dansk Flygtningehjælp plejer at samle mellem 13 og 15 millioner kroner ind. Det tager dog måneders forberedelse. Dansk Flygtningehjælp tør ikke spå om, hvor meget der ender med at blive samlet ind.

- Det har jeg simpelthen ingen anelse om. Nicolai Würtz troede, det ville blive til 2500 kroner, siger Annette Spanggard.

Pengene vil flygtningeorganisationen bruge til at styrke integrationsindsatsen i Danmark. Det vil ske blandt andet med støtte til madklubber og lektiecaféer.

Nicolai Würtz har tidligere sagt, at han så indsamlingen som en konstruktiv måde at vise sine holdninger på.

- Jeg tror, at jeg - som rigtig mange andre almindelige danskere - synes, at Rasmus Paludan har ret til at sige, hvad han vil, men at det ikke kan være helt gratis.

- Jeg synes, at indsamlingen er en sød måde at drille ham, så der kommer penge ind, hver gang han er på gaden og brænder en koran af, har Nicolai Würtz tidligere udtalt til Ritzau.

Og noget tyder på, at mange danskere deler hans synspunkt. Det fremgår af Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, at der er givet knap 9000 donationer til indsamlingen.

Indsamlingen fortsætter frem til 1. maj.