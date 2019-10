Putin afviser Trump-anklager: 'Utroværdigt'

Vladimir Putin kalder de seneste anklager mod Trump for 'utroværdige'. Selv havde han travlt med at plukke bær og svampe på sin fødselsdag:

Tilbage i 2017 skulle den amerikanske præsident, Donald Trump, angiveligt have ringet til Vladimir Putin og 'fedtet for ham' og sagt undskyld for, at han ikke havde ringet noget tidligere. Det skrev den amerikanske avis Washington Post, der har talt med 12 nuværende og tidligere medlemmer af Donald Trumps stab i Det Hvide Hus, 4. oktober.

De anklager bliver nu afvist af Putins præsidentkontor, der kalder påstandene, som også lyder på, at Trump i et andet opkald skulle have spurgt om hjælp til at få et venskabeligt forhold til den nordkoreanske leder Kim Jong-Un, for utroværdige.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De amerikanske medier har haft øget fokus på Donald Trumps opkald til verdensledere, siden demokraternes Nancy Pelosi har krævet en rigsretssag mod præsidenten efter anklager om, at han skulle have ringet til den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskiy, og presset ham til at efterforske Trumps politiske rival Joe Biden.

Vladimir Putin havde mandag ikke tid til personligt at afvise påstandene, da han befandt sig i den sibiriske vildmark, hvor han fejrede sin fødselsdag med forsvarsministeren, Sergei Shoigu. Her plukkede de svampe og bær i bjergene og nød den betagende udsigt, som du selv kan se i videoen over artiklen.