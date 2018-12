Putin bygger 60 kilometer lang mur: Skal stoppe spioner

I USA kæmper præsident Trump for sin mur ved grænsen til Mexico, som Demokraterne ikke vil være med til at finansiere.

Som resultat er en stor del af den offentlige sektor lukket ned i verdens største økonomi.

Det problem har hans kollega i det russiske parlament, Kreml, til gengæld ikke.

For nylig kunne præsident Putin og efterretningstjenesten FSB nemlig løftet sløret for, at man har færdigbygget en 60 kilometer lang mur på grænsen mellem Ukraine og det russisk annekterede Krim.

Det skriver det norske medie VG.

Færdig på et år

Man skal ikke længere tilbage end til september 2017, hvor efterretningstjenesten satte murbyggeriet i udbud. I 15 måneder har russerne opført muren, som i praksis er et hegn med avanceret overvågningsudstyr.

Formålet med den 25 millioner kroner dyre mur er ifølge de russiske myndigheder, at 'forhindre mulige sabotage- og rekognosceringsgrupper fra nabostaten' - Ukraine.

Valentina Boldyreva (tv) kan ikke mødes med sin søster Raisa Jakovleva, fordi et tre meter højt hegn adskiller dem på grænsen mellem Rusland og Ukraine. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Rusland annekterede, under store protester fra Vesten, halvøen Krim i 2014, og lige siden har russiske soldater bevogtet grænsen til Ukraine. Med den nye mur er det meningen, at sikkerheden skal strammes yderligere i det uroplagede område.

Men det er faktisk ikke den eneste mur mellem de to lande.

Der er også en mur mellem landene i det østlige Ukraine op mod Rusland. Byen, der hedder Milove på den ukrainske side og Tjertkovo på den russiske side, er ligeledes blevet opdelt af et tre meter højt hegn.

Og konflikten mellem de to parter kan i den grad mærkes af lokalbefolkningen på begge sider. Grænsen mellem Ukraine og Rusland har rykket sig flere gange gennem det seneste århundrede, og derfor er familiemedlemmer fanget på hver sin side af hegnet i grænselandet.

Tidligere i december mødte nyhedsbureauet AP søstrene Valentina Boldyreva og Raisa Jakovleva. De er tvunget til at møde hinanden på byens hovedgade, der er delt af det store sikkerhedshegn.

- Vi ser gennem vinduet og på det høje hegn. Det er som at bo i et fængsel, sagde Valentina Boldyreva til AP.

Forværret forhold

Muren mellem Krim og Ukraine er blot det seneste skud på stammen i en konflikt, der dagligt tester det i forvejen anspændte forhold mellem de to stater.

25. november beskyldte Ukraine russerne for umotiveret at have beskudt nogle af deres fartøjer i Kertj-strædet ud for halvøen Krim. Rusland mente i stedet, at den ukrainske flåde ulovligt var trængt ind i russisk territorialfarvand og ikke efterkom en ordre om at stoppe.

Under aktionen blev flere ukrainske sømænd tilbageholdt af Rusland, hvilket udløste en diplomatisk krise, hvor FN så sig nødsaget til at indkalde til et hastemøde for at bremse den eskalerende konfilkt.

Tysklands kansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, opfordrede fredag Rusland til at løslade de 24 ukrainske sømænd, som russerne tilbageholder. Det afviste russerne dog prompte, og derfor er de ukrainske sømænd stadig i russisk varetægt.

Rusland blokerede i november for Kertj-strædet, inden de i begyndelsen af december igen åbnede for adgangen.

