Putin: Danmark er under pres i sag om Nord Stream 2

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at Danmark er under pres i forbindelse med gasrørledningen Nord Stream 2.

- Danmark udsættes for et meget stærkt pres i forbindelse med sagen om en tilladelse til etablering af Nord Stream 2-rørledningen, siger den russiske præsident på et russisk energiforum.

Putin pointerer ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at gasrørledningen vil blive etableret i Østersøen under alle omstændigheder.

Selskabet bag Nord Stream 2 har to ansøgninger liggende hos Energistyrelsen i Danmark. Disse går ikke igennem dansk territorium.

Ansøgningerne kan kun afvises, såfremt hensyn til miljø eller skibstrafik taler for det.

Den russiske gasproducent Gazprom, som er involveret i det store projekt med at lægge en 1230 kilometer lang rørledning fra Rusland til Tyskland igennem Østersøen, sagde tidligere onsdag, at gasrørledningen kan blive færdiggjort i løbet af en måneds tid.

Tidshorisonten kommer sammen med en gentagelse af, at hvis ikke selskabet får en dansk godkendelse til projektet, så bliver det lagt uden om Danmark.

Putin giver udtryk for, at situationen omkring Nord Stream 2 stadig ikke er afgjort for Danmarks vedkommende.

- Hvorvidt Danmark er i stand til at udvise uafhængighed og suverænitet, afhænger kun af landet selv. Hvis det ikke er i stand til det, så er der andre ruter.

- Det vil betyde, at der kommer flere omkostninger og en lettere forsinkelse af projektet, men jeg tror stadig på, at det vil blive gennemført, siger den russiske leder ifølge Tass.

Konsortiet bag Nord Stream 2 trak i juni den første ansøgning fra 2017 tilbage. Her havde selskabet ansøgt om tilladelse til at etablere gasrørledningen gennem dansk søterritorie.

Ansøgningen blev trukket tilbage, efter at Danmark ikke havde givet en indikation af, at en afgørelse var på vej.