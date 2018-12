Putin flirter med Trump og Assad

Vladimir Putin har sendt en række forsonende nytårshilsner til regeringsledere verden over. Blandt andre Donald Trump, Theresa May og Bashar al-Assad har modtaget post fra Kreml

Den russiske præsident har sendt nytårshilsner til blandt andre Donald Trump, hvor han melder sig klar til gå i dialog med USA om en 'vidtgående dagsorden.'

Det oplyser det russiske styre i Kreml ifølge The Guardian.

Beskeden kommer, efter Trump aflyste et planlagt møde med Putin i november, der skulle have fundet sted ved G20-topmødet i Argentina.

Begrundelsen for aflysningen var, at russiske styrker havde åbnet ild mod ukrainske flådefartøjer og dernæst beslaglagt dem.

Men nu går Putin så Trump i møde, for at sikre samarbejdet mellem de to nationer.

'Vladimir Putin understregede, at relationen mellem Rusland og USA er den vigtigste faktor i forhold til at sikre stabilitet og international sikkerhed. Han bekræftede, at Rusland er åben for dialog med USA på den mest vidtgående dagsorden,' meddeler det russiske styre på vegne af landets præsident.

Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Fortsat støtte til Assad

I et andet brev til Syriens brutale diktator og en af Putins tætte allierede, Bashar al-Assad, forpligter den russiske præsident sig til fortsat at støtte den syriske regering.

Det sker, efter Trump kort før jul meddelte, at han ville trække over 2000 amerikanske tropper ud af det krigshærgede land.

Der var sød musik mellem Putin og Assad, da de mødtes i Sochi i Rusland 17. maj 2018. Foto: Mikhail Klimentyev/AP

Lykønskning til May

Men Putin stoppede ikke ved blot to nytårshilsner til andre regeringsledere: Også Storbritanniens Theresa May, Japans Shinzo Abe og Kinas Xi Jinping fik nytårspost fra Kreml.

I brevet til Storbritanniens premierminister, ønskede Putin blandt andet 'fremgang til det britiske folk,' hos hvem han ellers ikke har været særligt populær på det seneste.

Forholdet mellem de to nationer blev for alvor anspændt, efter to repræsentanter fra Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, i marts forsøgte at likvidere den russiske eksspion Sergei Skripal og hans datter, Yulia, i den engelske by Salisbury.

De to GRU-agenter Alexander Petrov og Ruslan Boshirov menes at stå bag drabsforsøget på den russiske eksspion Sergei Skripal og hans datter, Yulia, i Salisbury. Det benægter det russiske styre dog fortsat hårdnakket, til trods for den overvældende mængde af beviser. Foto: Metropolitan Police via AP

Forsoning mellem Putin og May

Noget kunne tyde på, at Putins håndsrækning til Storbritannien har givet pote.

Fredag oplyste den russiske ambassade i London, at Moskva og London er nået til enighed om at genindsætte medarbejdere i deres respektive ambassader.

Tidligere i år blev 23 russiske diplomater udvist fra Storbritannien efter mordforsøget på den russiske eksspion. Kreml afviser fortsat at være indblandet i angrebet.

