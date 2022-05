Putin forbereder sig på kup

Står Ruslands præsident over for et muligt kup?

Det mener to russiske sikkerhedsanalytikkere i hvert fald.

Her lyder det nemlig, at situationen i Ukraine, hvor russiske styrker slet ikke har formået at indfri Putins ambitioner til tiden, er på vej til at blive et gigantisk problem for præsidenten.

Ført bag lyset

De to sikkerhedsanalytikere vurderer over for mediet Sky News, at der i stigende grad er et betændt forhold imellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og russiske efterretningstjenester.

- Den russiske præsident har forberedt sig på et kup af en art i et par uger, efter at han har fået stor kritik over sin 'særlige operation' i Ukraine, siger sikkerhedsekspert Andrej Soldatov til Sky News ifølge Ritzau.

Analytikeren Aleksej Muraviev siger videre, at han mener, at russerne føler sig ført bag lyset, om hvor let de kunne vinde i Ukraine, og at Vladimir Putin skyder skylden på efterretningstjenesterne.

Mange russiske soldater har mistet livet i Ukraine. Her ses de lagt i en Z-formation af ukrainske styrker. Foto: Felipe Dana/Ritzau Scanpix

Kollapser snart

Ifølge en britisk ekspert står Rusland også over for et snarlig nederlag i Ukraine. Inden for to til fire uger.

Så kort tid vil der nemlig gå, inden Rusland løber tør for soldater.

- Dybest set vil russerne løbe tør for tropper, og ukrainerne vil gå til modangreb, siger Mike Martin, britisk militærekspert, ifølge BBC.

Russerne skulle ifølge Mike Martin have misset deres eneste mulighed for at overtage Donbas-regionen.

Og det har ikke hjulpet dem, at de har indsat tropper, som har deltaget i kampene andre steder i Ukraine.

Tværtimod så er tropperne fra de nordlige kampe i Ukraine så ilde tilredt, at de ikke er stærke nok til at fuldføre de mål, som russerne har sat. Det vurderer den britiske militærekspert.

Tidligere har den britiske udenrigsminister, Liz Truss, sagt at det vil tage 10 år, før krigen er slut, men det afviser den britiske ekspert.

Han mener, at de russiske styrker vil kollapse inden da, og det vil formentlig medføre et kup mod den russiske præsident, Vladimir Putin.