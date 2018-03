Putin: Jeg er ligeglad med russisk indblanding i USA-valg

Ruslands præsident, Vladimir Putin, lader sig ikke ryste af, at der bliver gravet i en eventuel russisk indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

Putin mener således ikke, at sagen har noget som helst med ham eller de russiske myndigheder at gøre. Det siger han i et interview med NBC.

- Hvorfor er det, I mener, at russiske myndigheder - inklusive mig - gav tilladelse til at gøre det her?, lyder det fra Vladimir Putin.

Den amerikanske særlige anklager Robert Mueller har i øjeblikket gang i en stor efterforskning af mulig russisk indblanding i valget i 2016.

I sidste måned anklagede han blandt andet 13 russere og tre firmaer for at have forsøgt at påvirke valget i Donald Trumps favør. Russerne skal have stjålet amerikanske identiteter og have udgivet sig som politiske aktivister.

- Hvad så, hvis de er russere?

- Der er 146 millioner russere. Hvad så? Jeg er ligeglad. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. De repræsenterer ikke den russiske stat, siger Putin.

Han åbner endda for muligheden for, at de anklagede russere muligvis var hyret af amerikanere til at påvirke valget.

Den 65-årige præsident kommer også ind på andre emner i det sjældne interview den amerikanske tv-kanal.

Blandt andet afviser han, at den syriske regering skulle have udført kemiske angreb i det krigshærgede land.

- For det første så har den syriske regering ødelagt alle sine kemiske våben for lang tid siden, lyder det fra Putin.

Rusland støtter den syriske præsident Bashar al-Assads styre.

Undersøgelser foretaget af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (Opwc) har ellers tidligere bekræftet, at styret stod bag kemiske angreb.

Det skete, da laboratorier, som arbejder for Opwc, sammenholdt indsamlede prøver fra FN's mission ved angreb i Ghouta med kemikalier, som var udleveret til destruktion i Damaskus.