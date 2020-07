Putin-kritiker afviser valgresultat som en kæmpestor løgn

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj afviser onsdagens foreløbige valgresultater, som viser, at et overvældende flertal af russiske vælgere støtter en forfatningsreform.

Navalnyj kalder resultaterne for 'en kæmpestor løgn', som ikke afspejler virkeligheden.

- Disse 'resultater', som de netop har offentliggjort, er falske og en kæmpestor løgn. De har intet at gøre med de russiske borgeres egentlige mening, skriver Aleksej Navalnyj i en erklæring.

Det sker, efter at Ruslands valgkommission har oplyst, at over 70 procent af vælgerne har stemt for de foreslåede forfatningsændringer.

Forfatningsændringerne giver blandt andet præsident Vladimir Putin mulighed for at blive siddende på posten i yderligere to perioder frem til 2036.

Efter seks dage med stemmeafgivning viser den foreløbige optælling, at 76,9 procent har stemt for forfatningsreformen.

Sent onsdag aften dansk tid er 60 procent af stemmerne talt op.

Putin har været ved magten i to årtier som præsident eller premierminister.

Hvis ændringerne af forfatningen stemmes igennem, kan han blive genvalgt to gange mere. Dermed kan han blive på magten, indtil han er 83 år.

I forvejen er forfatningsreformen godkendt i parlamentet.

Putin har fastholdt, at folkeafstemningen er afgørende for at give ændringerne legitimitet.

Blandt de øvrige ændringer, der stemmes om, er en række konservative reformer. Herunder et endeligt forbud mod ægteskaber mellem to personer af samme køn.

Der er også en luns til pensionisterne i form af et garanteret minimumsbeløb i pension hvert år.

Aleksej Navalnyj er en af Ruslands mest fremtrædende kritikere af Putin.

Han forsøgte at stille op til præsidentvalget i Rusland i 2018, men blev nægtet at komme på stemmesedlen. Han har flere gange arrangeret demonstrationer mod præsident Vladimir Putin og hans styre.

Den 44-årige Navalnyj er blevet anholdt og fængslet mange gange for blandt andet 'administrative overtrædelser' og for at deltage i demonstrationer, som myndighederne har erklæret for ulovlige.