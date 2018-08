Putin på slap line til bryllup - Nu får brud kritik

Den østrigske udenrigsminister Karin Kneissl blev gift lørdag i den østrigske landsby Gamlitz.

Det, at en minister er blevet gift, er der intet øjenbryns-løftende i, men det der fik folk til at spærre øjnene op var, at den russiske præsident, Vladimir Putin, dukkede op til brylluppet. De to politikere valgte også at tage en lille svingom, til glæde for pressen og gæsterne.

Putin dukkede ikke op uden gaver til parret. Han forærede bruden en buket blomster, og så havde han taget 20 medlemmer af Don Kosak-koret med, så de kunne synge for brudeparrets gæster.

Putin ønsker kneissl tillykke brylluppet. Den østrige udenrigsminister blev gift med forretningsmanden Wolfgang Meilinger. Foto: Roland Schlager

53-årige Kneissl er ikke kun udenrigsminister for Østrig, hun er også formand for EU det næste halve år, da Østrig har tjansen nu i det roterende formandskab. Og det er her problemet ligger.

Hun formodes at skulle stå på mål for EU's sanktioner mod Rusland. Sanktionerne har været i kraft siden 2014, da Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim og åbenlyst støttede prorussiske oprørere i det østlige Ukraine.

Lederen af det ukrainske parlaments udenrigsudvalg, Hanna Hopko, er ikke begejstret for det, at den russiske præsident deltog i Karin Kneissls bryllup.

- Hvis du inviterer Vladimir Putin til dit bryllup, så er du ikke neutral længere, skriver hun på Twitter, og henviser til formandskabet for EU.

Putin ankom til brylluppet i bilkortege. Rygterne havde ellers lydt, at præsidenten ville ankomme i en helikopter. Foto: Ronald Zak/ AP

Østrig er kendt for at trodse den kritiske linje, som EU har lagt overfor Rusland. Det samme gør sig gældende for Ungarn.

Putin blev ikke hængende ved bryllupsfesten, da han skulle til Berlin, hvor han havde et politisk møde med forbundskansler Angela Merkel.

Blandt de øvrige gæster var den østrigske kansler, Sebastian Kurtz, landets præsident, Alexander Van der Bellen, og generalsekretæren for De Olieeksporterende Lande, OPEC's generalsekretær, Mohammed Barkindo.

Flere medier mener, at kansler Sebastian Kurz begår en diplomatisk fejl ved også at deltage.

